Rot-Weiß Erfurt: Auf Anhieb ein Titelkandidat

In der Regionalliga Nordost ist Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt die Überraschung. Gelingt die Rückkehr in die 3. Liga? Der kicker nennt die Gründe für die Erfolgsserie von zuletzt elf Spielen in Folge ohne Niederlage.

18 Spiele, elf Siege und 38 Punkte: Rot-Weiß Erfurt ist als Liganeuling im Rennen um die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost ein heißer Kandidat. Am Freitagabend treten die Thüringer beim Berliner AK an. Das 0:1 im Hinspiel war eine von zwei Niederlagen in der Serie 2022/23 bisher. Im Anschluss stehen direkte Duelle gegen die Spitzenteams VSG Altglienicke, Chemnitzer FC und Carl Zeiss Jena an.

DER TRAINER: Seit Fabian Gerber das sportliche Sagen im August 2021 übernommen hat, kennt die Entwicklung nur eine Richtung: nach oben. Der frühere Bundesligaprofi (Freiburg, St. Pauli, Mainz) hat trotz geringer finanzieller Mittel, dafür mit Akribie und Sachverstand, ein Team geformt, das den leidgeplagten Fans wieder Freude bereitet. Dem 43-Jährigen gelingt dabei der Spagat zwischen "Kumpeltyp" und "hartem Hund". Seine Bilanz: In bislang 49 Pflichtspielen gelangen ihm mit Erfurt 36 Siege und acht Remis.

DIE EUPHORIE: Durch den attraktiven Offensivfußball strömen die Fans wieder ins Steigerwaldstadion. Inzwischen ist das Glücksgefühl angesichts der Tabellenplatzierung groß. Mit durchschnittlich 5300 Fans lockte der Verein bislang die meisten Zuschauer der Liga an. Ein besserer Wert wurde zuletzt in der Saison 2016/17 mit 5800 Besuchern erzielt - damals noch in der 3. Liga.

DER RÜCKENWIND: Den Schwung aus der vergangenen Spielzeit in der NOFV-Oberliga Süd hat die Mannschaft mitgenommen. "So eine Serie habe ich noch nie gespielt. Das hat mir Selbstvertrauen gegeben, von dem ich nun auch in der Regionalliga profitiere", sagt Stürmer Artur Mergel (25). In der Startelf gegen den ZFC Meuselwitz (2:0) am vergangenen Spieltag standen acht Akteure aus dem Aufstiegsteam.

DIE NEUZUGÄNGE: Im Sommer 2022 landete Geschäftsführer Franz Gerber (69) mehrere Volltreffer bei den Verpflichtungen. Torhüter Franco Flückiger (31) schlüpfte sofort in die ihm zugedachte Führungsrolle und ist ein wichtiger Kommunikator hinter der jungen Abwehr. Ben-Luca Moritz (22) und Samuel Biek (25) überzeugen in der Defensive mit Lauf- und Einsatzstärke.

DIE ERFAHRUNG: In der Winterpause hat Rot-Weiß in puncto Kader noch einmal nachjustiert, vor allem erfahrene Spieler verpflichtet. Allerdings kamen nach fehlender Arbeitserlaubnis der vom englischen Fünftligisten FC Halifax Town gekommene Offensivakteur Osayamen Osawe (29), der einst für den 1. FC Kaiserslautern und FC Ingolstadt in der 2. Bundesliga (73 Partien) spielte, und der lange verletzte Caniggia Elva (26, 105 Drittligaspiele für den VfB Stuttgart II, FC Ingolstadt und Würzburger Kickers) noch gar nicht zum Einsatz.

DAS UMSCHALTSPIEL: Das Mittelfeld-Pressing und die Aggressivität, mit der die Rot-Weißen stets versuchen, dem Gegner den Ball abzujagen, ist beispielgebend. Ist der Ball erobert, bläst das Team zum überfallartigen Gegenangriff; mit vertikalen Pässen und in einem Tempo, das bei der Konkurrenz durchaus Schwindelgefühle hervorruft. Heiner Backhaus (41), Trainer des BFC Dynamo, sagte nach der 1:4-Niederlage in der Hinrunde: "Jedes Mal, wenn du gegen Erfurt den Ball verlierst, wird es brutal gefährlich. Das ist ein Umschaltspiel, das ich in der Liga noch nicht gesehen habe."

DIE OFFENSIVE: 43 Tore in 18 Spielen sind der Bestwert der Regionalliga. Das Trio Kay Seidemann (22), Artur Mergel (beide 9 Treffer) und Romario Hajrulla (25), der sieben Tore erzielte, ragt heraus.

DIE KOMPAKTHEIT: 17 Gegentore gehören ebenso zu den besten Liga-Werten. Das zeugt von Kompaktheit und Disziplin. Selbst nach misslungenen Aktionen hält Rot-Weiß die Ordnung, macht vor allem im Zentrum die Räume eng und lässt sehr wenige Chancen zu. Nur zwei Niederlagen in 18 Partien - jeweils ein 0:1 gegen den BAK und Lok Leipzig - sind der Beleg.

DIE MORAL: Schon mehrfach lag die Mannschaft zurück und schien bereits geschlagen. Doch fast immer schaffte Erfurt die Wende. Das zwischenzeitliche 0:2 gegen Cottbus verwandelte Erfurt in der Schlussviertelstunde in ein Remis (2:2). In Luckenwalde und Halberstadt erzwang der Aufsteiger jeweils in der Nachspielzeit ein 1:1 und ließ sich beim 4:3 in Lichtenberg auch nicht durch drei Gegentreffer beirren.