Darmstadt gewinnt klar gegen Verbandsligisten

Der SV Darmstadt 98 hat sein erstes Testspiel der Sommervorbereitung gewonnen. Am Samstag besiegten die Lilien den Verbandsligisten Rot-Weiß Darmstadt mit 7:0. Dabei punktete vor allem ein Youngster.

John Peter Sesay brauchte nur sieben Minuten. Zu Beginn der zweiten Hälfte erzielte der 19-Jährige erst das 3:0 (53.), dann legte er nach dem 4:0 durch Marvin Mehlem (58.) noch ein zweites (59.) und ein drittes Tor nach (60.). Damit war Sesay beim ersten Darmstädter Testspiel der Mann des Abends.

Gegen Rot-Weiß Darmstadt hatte Fabian Schnellhardt die Führung für den SVD besorgt (24.), außerdem trafen Phillip Tietz (38. Foulelfmeter) und der U-19-Spieler Adriano Toch (85.). Bei Temperaturen an die 40 Grad spielte Neuzugang Magnus Warming vom FC Turin eine Halbzeit. Neben Toch kamen auch die A-Jugendlichen Nico Baier, Philipp Sonn und Fabio Torsiello zum Einsatz, die bereits im Trainingslager dabei gewesen waren.

Erst am Samstag hatten die Lilien ihren viertägiges Vorbereitungsaufenthalt in Herxheim in der Pfalz beendet. Schon am Sonntag findet das zweite Testspiel bei Gruppenligist SG Langstadt/Babenhausen (Anstoß 14 Uhr) statt.