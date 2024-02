Rot Weiss Ahlen: Vom Sorgenkind zum Mentalitätsmonster

Rot Weiss Ahlen holte gegen die Schalker U 23 einen 0:2-Rückstand auf und gewann trotz Unterzahl mit 3:2 - ein Beispiel für die neu gewonnene Stärke und Moral seit dem Amtsantritt von Björn Joppe.

Mehr zur Regionalliga West News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Im Moment der Euphorie kann man sich schonmal verrechnen. "Ich glaube, wir sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen", sagte Ahlens Sportchef Orhan Özkara kurz nach dem 3:2-Heimsieg am Dienstagabend im Nachholspiel gegen Schalkes U 23. Doch das stimmt nicht ganz: Mitte November unterlag Rot Weiss in Mönchengladbach - was die beachtliche Ahlener Entwicklung aber keineswegs schmälern soll. Denn davor gab es die Siege gegen Düren und Wuppertal, und anschließend blieb das Team von Björn Joppe nun schon dreimal in Serie ungeschlagen. Zahlen, die belegen: Das einst so hoffnungs- und hilflose Kellerkind hat sich in einen mehr als nur ernstzunehmenden Kandidaten auf den Klassenerhalt verwandelt.

Bemerkenswert sind vor allem die beiden jüngsten Auftritte nach der langen Winterpause. Bereits am Samstag in Paderborn holte RWA nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt. Am Dienstag gegen Schalke bewies das Joppe-Team nun abermals Comeback-Qualitäten. Aus dem 0:2 nach 25 Minuten wurde noch ein 3:2. Und das, obwohl Rot Weiss nach Gelb-Rot für Oktay Dal (51.) fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl agieren musste.

"Das sind die besten Siege", freute sich Özkara diebisch. "Nach 0:2 und in Unterzahl - wir können stolz auf diese Mannschaft sein. Das gibt jetzt einen richtigen Schub." Und auch der Trainer war mächtig zufrieden: "Unfassbar, wie die Jungs gelaufen sind. Was sie gearbeitet haben, obwohl die Beine längst nicht mehr wollten", sagte Björn Joppe. Und fügte noch hinzu: "Wir haben jetzt vier Punkte zum Auftakt der Rückserie geholt, das war ein Anfang. Wenn wir diese Emotionen mitnehmen, kommen wir da unten schnell wieder raus."

Das Selbstvertrauen ist zurück

Großen Anteil daran hat der neue Trainer natürlich selbst, dem es seit seinem Amtsantritt im Oktober gelungen ist, dem Team einen neuen Spirit zu verleihen. RW Ahlen glaubt wieder an sich, hat Selbstvertrauen und ist auch in der Lage, Rückschläge wegzustecken.

Die Veränderungen in der Winterpause scheinen Rot Weiss ebenfalls gutgetan zu haben: Um Platz auf der Gehaltsliste zu schaffen, trennte sich Ahlen von einigen Akteuren wie Yasin Altun oder auch Exaucé Andzouana. Neu dazu kamen gleich vier Spieler, die schon jetzt ihre Qualitäten unter Beweis gestellt haben: In Paderborn traf Celal Aydogan zum Anschlusstreffer, gegen Schalke nun mit Pedro Cejas und Nazzareno Ciccarelli zwei weitere Neuzugänge. Und auch Innenverteidiger Jakov Karabatic, aus der 2. Liga Kroatiens gekommen, deutete nach seiner Einwechslung in der 54. Minute an, dass er RWA weiterhelfen kann.

Fazit: Mit jetzt 19 Punkten sind die Nichtabstiegsplätze so greifbar wie ewig nicht. Am Samstag kommt nun Mitkonkurrent und Nachbar Wiedenbrück - vielleicht geht es da ja auch mal ohne 0:2-Rückstand.