Rot Weiss Ahlen noch zu retten? Joppe muss seine "Fantasie spielen lassen"

Am Trainer hat es nicht gelegen, zumindest nicht am neuen. Gerne redet man ja davon, dass der Effekt eines neuen Übungsleiters sofort verpufft sei, wenn die Premiere nicht gelingt. Björn Joppe aber war bestens vorbereitet. Was der 44-Jährige unterschätzt hat: die eher suboptimalen Mittel, die ihm in Ahlen zur Verfügung stehen.

Schwerer als gedacht: Björn Joppe hat in Ahlen so einige offene Baustellen imago images/Fotostand