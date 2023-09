Rot Weiss Ahlen muss ein paar Scherben kitten

Am spielfreien Wochenende war Rot Weiss Ahlen viel mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt, denn das Pokal-Aus in Erkenschwick nagte am ehemaligen Zweitligisten, der im Hinblick auf das kommende Spiel gegen Lippstadt noch einige Arbeit vor sich hat.

MEHR ZUR REGIONALLIGA WEST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Vielleicht ist ein freies Wochenende genau das, was sie jetzt brauchten. Man kann nicht immer nur Achterbahn fahren - einmal zur Ruhe kommen tat Kopf und Herzen auch mal gut. Denn was sich RW Ahlen mit dem 3:2 über Velbert an Gutem aufgebaut hatte, dem ersten Saisonsieg am 6. Spieltag, das hat man drei Tage später mit dem Pokal-Aus gegen den Oberligisten in Erkenschwick gleich wieder umgepoltert.

Eine Berg- und Talfahrt der Extreme: Zuerst am vorherigen Samstag auch noch das tolle Debüt von Kevin Coleman, der gleich zum zwischenzeitlichen 1:1 traf. Auch Berkan Firat und Burak Camoglu, beide erst in der Woche vor dem Spiel verpflichtet, kamen zu ihren ersten Einsätzen. Bei aller Erleichterung - ob Trainer und Sportlichem Leiter da schon was schwante? "Das war nicht unser bestes Spiel. Aber am Ende zählen die drei Punkte", hatte Manager Orhan Özkara eher nüchtern geurteilt. Auch Trainer Daniel Berlinski hatte "schon viel bessere Spiele" seiner Jungs gesehen, gab zu, dass Velbert "gerade vor der Pause viele gute Möglichkeiten gehabt hatte", freute sich aber darüber, "dass unser Einsatz endlich mal belohnt worden ist."

Hat nicht lang gereicht, der Lohn. Denn es folgte die schwindelerregende Abwärtskehre: Zuerst zwang Erkenschwick die Rotweißen ins Elfmeterschießen, schon böse genug, und dann traf Ahlen nicht einmal vom Punkt aus. Nach Cihan Özkaras, Luka Tankulics und Kevin Colemans Fahrkarten war das Ticket für Runde drei futsch.

Berlinski zeigt sich pragmatisch

Und plötzlich wiegen die Schwächen des Sieges gegen Velbert wieder schwerer: War da doch mehr Glück als eigene Fußballkunst dabei gewesen? Völlig irrelevant für Berlinski. "Ich sag mal, wie die Situation ist: Wir sind in der Liga seit drei Spielen ungeschlagen", ist der Trainer mal ganz Pragmatiker. Zwar hat er nach der Pokalpleite auch klar gemacht, dass man das Weiterkommen nicht verdiene, wenn man gegen einen Oberligisten in 90 Minuten nur 1:1 spiele und nicht einen Elfmeter versenkt habe. Aber, so Berlinski: "Nicht vergessen: Wir spielen gegen den Abstieg. Da ist der Unterschied zwischen Regionalliga eher unten und einem ehrgeizigen Oberligisten auch nicht mehr so riesig."

Ob das wirklich alle sofort versöhnt, ist zweifelhaft. "Vielleicht ganz gut, dass wir uns übers Wochenende mal zwei Tage nicht sehen", lächelte der Trainer kürzlich. Ob er im stillen Stübchen die Zeit nutzte, um vor dem kommenden Kellerduell in Lippstadt die neuen Scherben zu kitten, verriet er nicht. Man kann es annehmen. Sein Kapitän Luka Tankulic hatte jedenfalls schon nach dem Velbert-Sieg bemerkt: "Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit, auch die beiden Neuen, Camoglu und Firat, einzubinden, und dann müssen wir in Lippstadt nachlegen." Inzwischen ist daraus nur noch eine Woche geworden. Immer weniger Zeit für immer mehr Arbeit in Ahlen.