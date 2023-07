Rot Weiss Ahlen: Ein Umbruch, der an LR-Zeiten erinnert

Eine Saison wie zuletzt will Rot Weiss Ahlen nicht mehr erleben. Unter der neuen sportlichen Führung soll es anders laufen. Bei der Kaderplanung sieht man sich an der Werse im Soll.

Orhan Özkara weiß, wovon er spricht: "Alles zu wollen, ist das eine. Es auch zu kriegen, eine ganz andere Sache", nickt der neue Sportliche Leiter RW Ahlens weise und hat seit Mitte Mai hart daran gearbeitet, den Wahrheitsgehalt dieser Binse zu ergründen. Nach dem überaus glücklichen Klassenerhalt mit drei umso glückloseren Trainern zieht Ahlen jetzt alles auf Links, macht reinen Tisch und fängt mit dem frischen Übungsleiter Daniel Berlinski (37) ganz von vorne an. Ein Umbruch, der in seiner Größenordnung fast schon an Zweitliga-Zeiten LR Ahlens erinnert.

Um das zu kriegen, was sie wollen, ziehen Berlinski nach seiner erfolgreichen Arbeit in Chemnitz und Lippstadt und Özkara an einem Strang: "Wer so eine Saison hinter sich hat, kann nicht sagen, dass er oben angreifen will", stellt der Sportliche Leiter klar und betont: "Wir wollen eine Mannschaft mit Emotionalität, Leidenschaft und Kampfgeist aufbauen." Und mit der "schnellstmöglichst" die Klasse halten. Hört sich bescheiden und eher gewöhnlich an, wäre aber angesichts der letzten Seuchensaison ein riesiger Fortschritt.

Team und Trainer müssen sich kennenlernen

"Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir uns aneinander herantasten und gewöhnen. Die Spieler müssen ein Gefühl für den Trainer bekommen und der Trainer für die Spieler", sagt der neue Chef vom Dienst, Daniel Berlinski, der aktuell 22 Spieler im Kurz-Trainingslager nach Goch am Niederrhein zu einem Block zusammenschweißt.

"Das Wesentliche haben wir nun zusammen", freut sich Özkara über eine Atempause, wenn jetzt Berlinski den praktischen Teil übernimmt. Dabei ruhen erste Hoffnungen auf Spielern wie Luka Tankulic (SV Meppen), für die Offensive ein ebenso erfahrener Rückkehrer an die Werse wie Oktay Dal (Wuppertaler SV) und Yasin Altun (SV Lippstadt) für die Defensive. Ganz neu in Ahlen sind Maurice Buckesfeld (RW Koblenz), der eine Abwehrkette dirigieren kann oder Alexander Cvetkovic (Eintracht Trier) mit Kosuke Tsuda (FC Kaan-Marienborn), die im defensiven Mittelfeld variabel einsetzbar sind.

Einen so aufgeblähten Kader wie letzte Saison soll es nicht mehr geben. Aber so drei, vier zusätzliche Kräfte, um jede Position doppelt besetzen zu können, dürfen es gerne noch werden. "Keine Hektik. Mal sehen, wie sich in den nächsten Wochen der Markt so entwickelt", entspannt sich Özkara als Zuschauer beim Trainingslager. Er hat fast alles gekriegt, was er wollte. Das muss ihm von nun an Berlinski erstmal nachmachen.