Rot-Sünder Streich: "Nicht die Verhältnismäßigkeit, die man sich wünscht"

Christian Streich hadert mit der Entstehungsgeschichte der ersten Gelben Karte gegen Kiliann Sildillia, die die Freiburger Unterzahl in Dortmund eingeleitet hatte.

Mit einem 3-5-2-System wollte der SC Freiburg Borussia Dortmund gegenübertreten, doch nach 17 Minuten mussten die Breisgauer ihren Matchplan bereits verwerfen. Schienenspieler Kiliann Sildillia sah binnen zwei Minuten zweimal Gelb und musste folglich frühzeitig duschen gehen. Eine Situation in der Entstehung der ersten Verwarnung brachte SCF-Coach Christian Streich auf der Palme, wie er auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verriet.

"Ein paar Sekunden" vor ebenjener ersten Verwarnung nämlich hat Streich einen Zweikampf zwischen Daniel Kofi Kyereh und Niklas Süle wahrgenommen: "Kofi will in den Rücken von Niklas Süle und der fährt den Arm aus, trifft ihn am Hals und macht zu." Doch statt abzupfeifen habe Schiedsrichter Robert Schröder das Spiel weiterlaufen lassen, im Anschluss kam es auf der Gegenseite zum Zweikampf zwischen Karim Adeyemi und Sildillia. "Der Kiliann macht eigentlich dasselbe - ich hab's mehrmals angeschaut - und dafür gibt's dann Gelb. Das ist dann nicht die Verhältnismäßigkeit, die man sich wünscht", erklärt Streich seinen Ärger.

Kurz darauf sah Sildillia nach einem weiteren Zweikampf mit Adeyemi Gelb-Rot, die ohnehin schon überlegenen Dortmunder drückten den SCF nun tief vor sein eigenes Tor. Zwar flammte durch Lucas Hölers Ausgleichstor vor der Pause noch einmal Hoffnung auf, doch die erstickte der BVB nach Wiederanpfiff im Keim. Am Ende war es eine 1:5-Klatsche, die Streichs Team einstecken musste. Beim letzten Tor zählte der Trainer jedoch nicht mehr zu den Augenzeugen, in der 77. Minute wurde Streich des Stadioninnenraumes verwiesen.

Streichs Ärger über sich selbst

Was war passiert? "Es gab im Mittelfeld einen Zweikampf. Chico (Nicolas Höfler) kommt von der Seite, spielt den Ball ganz sauber weg und es kommt wieder ein Pfiff gegen uns. Dann bin ich weggelaufen, hab mich sehr geärgert und habe gesagt, er soll doch ein "gelbes Hemd" anziehen", schilderte Streich die Szene, nach der er dem Schiri empfahl, sich ein Dortmund-Trikot anzuziehen - die andauernde "Unverhältnismäßigkeit" hatte ihn auf die Palme gebracht. Zu Streichs Pechs hatte der Vierte Offizielle seine Bemerkung gehört - "das ist ihm zu viel und das ist nachvollziehbar".

Nachdem Schröder ihn mit Gelb verwarnt hatte, sei ihm eine Geste herausgerutscht, die den Schiedsrichter zum Platzverweis - übrigens schon das vierte Mal, dass Streich in seiner Amtszeit in Freiburg auf die Tribüne verwiesen wurde - bewogen habe. "Am meisten ärgert mich jetzt, dass mich der Schiedsrichter dann auch noch berechtigterweise vom Platz stellen kann. Aber das ist meine Dummheit gewesen, das hilft natürlich der Mannschaft nicht. Ich ärgere mich maßlos über mich selbst", so der selbstkritsche Streich, der nachschob: "Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als über die Unverhältnismäßigkeit, wie heute dieses Spiel geleitet wurde"