Rot-Serie von Christian O'Sullivan geht weiter

Im Spiel um den dritten Platz in der EHF Champions League war am Sonntag schon wieder vorzeitig Schluss für Christian O'Sullivan vom SC Magdeburg. Der Kapitän und Allrounder vom letztjährigen Sieger der Königsklasse hat noch bei keinem Spiel des EHF Final4 die Schluss-Sirene auf dem Spielfeld gehört - und ist damit jetzt alleiniger Rekordhalter.

Christian O'Sullivan avanciert bei der diesjährigen Auflage des EHF Final4 endgültig zum Unglücksraben des SC Magdeburg, bezogen auf das Endrundenturnier der Champions League. In keinem der vier Spiele, die der Rückraumspieler für die Grün-Roten in Köln absolvierte, erlebte er den Schlusspfiff auf dem Spielfeld, da er zuvor die Rote Karte sah - nach 2023 gilt das auch in diesem Jahr.

Im Vorjahr waren es zweimal drei Zeitstrafen, nach denen der Norweger vorzeitig vom Feld geschickt worden war. Im Halbfinale 2023, als der SC Magdeburg im Shoot-out den FC Barcelona besiegte, war nach 61:06 Minuten Schluss. Im Endspiel, das die Sachsen-Anhalter nach 70 Minuten gegen Kielce für sich entschieden, sah O'Sullivan 78 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit die dritte Zeitstrafe.

Vierte Rote Karte

Im diesjährigen Halbfinale gegen Aalborg wurde der 32-Jährige nach 42:58 Minuten wegen eines Foulspiels direkt disqualifiziert, und im Spiel um den dritten Platz gegen den THW Kiel geschah es erneut: In der elften Spielminute zogen die Unparteiischen nach einer undurchsichtigen Situation den Videobeweis heran und zeigten O'Sullivan die Rote Karte.

Insgesamt war es das 21. Mal, das der Rote Karton beim EHF Final4 zu sehen war. Bisheriger Rekordhalter war Blaz Blagotisek, der ihn im Dress von KC Veszprem dreimal gezeigt bekam: 2019 und 2022 gegen Kielce sowie 2020 gegen Paris. Der einzige andere Akteur, der beim selben Turnier zweimal disqualifiziert wurde, ist Thiagus Petrus, 2019 im Trikot des FC Barcelona.

Bisherige Rote Karten beim EHF Final4

Christian O´Sullivan (SC Magdeburg)

17.06.2023 SC Magdeburg vs FC Barcelona 40:39 (3. Zeitstrafe)

18.06.2023 SC Magdeburg vs Barlinek Industria Kielce 30:29 (3. Zeitstrafe)

08.06.2024 SC Magdeburg vs Aalborg Haandbold 26:28

09.06.2024 SC Magdeburg vs THW Kiel

Blaz Blagotinsek (Veszprém)

01.06.2019 Telekom Veszprém HC vs PGE Vive Kielce 33:30

29.12.2020 Telekom Veszprém HC vs Paris Saint-Germain HB 26:31

18.06.2022 Telekom Veszprem HC vs Lomza Vive Kielce 35:37

Thiagus Petrus (FC Barcelona)

01.06.2019 Barça Lassa vs HC Vardar 27:29

02.06.2019 Barça Lassa vs PGE Vive Kielce 40:35

Renato Sulic (Veszprém)

31.05.2014 MKB-MVM Veszprém vs THW Kiel 26:29

30.05.2015 THW Kiel vs MKB-MVM Veszprém 27:31

Roberto Parrondo (Atletico Madrid)

27.05.2012 THW Kiel vs BM Atletico Madrid 26:21

Denis Buntic (Kielce)

02.06.2013 KS Vive Targi Kielce vs THW Kiel 31:30

Piotr Chrapkowski (Kielce)

31.05.2015 KS Vive Tauron Kielce vs THW Kiel 28:26

Domagoj Duvnjak (THW Kiel)

31.05.2015 KS Vive Tauron Kielce vs THW Kiel 28:26

Mateusz Kus (Kielce)

28.05.2016 KS Vive Tauron Kielce vs Paris Saint-Germain HB 28:26

Igor Vori (Paris Saint-Germain)

28.05.2016 KS Vive Tauron Kielce vs Paris Saint-Germain HB 28:26

Jorge Maqueda (Vardar Skopje)

27.05.2018 Paris Saint-Germain HB vs HC Vardar 29:28

Patrick Wiencek (THW Kiel)

28.12.2020 THW Kiel vs Telekom Veszprém HC 36:35

Petar Nenadic (Telekom Veszprém)

28.12.2020 THW Kiel vs Telekom Veszprém HC 36:35

Youssef Ben Ali (FC Barcelona)

18.06.2022 FC Barcelona vs THW Kiel 34:30

