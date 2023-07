Rot-Rekord, Glatzel und furiose Fürther: Sieben Zahlen zum Auftakt

Der Zweitliga-Auftakt der Saison 2023/24 hatte es direkt in sich - und machte fraglos Lust auf mehr. Sieben bemerkenswerte Zahlen zum ersten Spieltag im Unterhaus.

3 - Tim Lemperle gab bei drei der fünf Fürther Treffer den vorletzten Pass ab. Keinem Spieler gelangen seit Beginn der Datenerfassung in der Saison 2008/09 mehr vorletzte Pässe in einer Partie - Lemperle ist zudem der erste Fürther, dem das Kunststück gelingt.

5 - Mit Schalkes Ibrahima Cissé, Wiesbadens Aleksandar Vukotic, Osnabrücks Bashkim Ajdini, Braunschweigs Hasan Kurucay (alle Gelb-Rot) und Paderborns Visar Musliu (Rot) wurden bereits am ersten Spieltag der Saison fünf Spieler vorzeitig zum Duschen geschickt. Mehr Platzverweise zum Auftakt einer Zweitliga-Spielzeit gab es noch nie. Nur 1985/86 und 1997/98 waren es ebenfalls je fünf.

5 - Mit einem 5:0 schickte die SpVgg Greuther Fürth den SC Paderborn nach Hause. Einen deutlicheren Auftaktsieg in einer Zweitliga-Saison feierte nur Waldhof Mannheim in der Spielzeit 1977/78 gegen den FV Würzburg 04 - es war ein furioser 6:0-Heimsieg. Matchwinner war damals Karl-Heinz Harm mit drei Treffern.

5 - Wie bereits 2021/22 und 2022/23 erzielte Robert Glatzel wieder das erste Saisontor des Hamburger SV. Insgesamt steht er jetzt in drei Spielzeiten für die Hamburger bei fünf Treffern zum Saisonauftakt. Der einzige Zweitliga-Profi mit mehr Treffern am ersten Spieltag ist Theo Gries, der zwischen 1987 und 1992 sechs Tore zum Saisonauftakt für Alemannia Aachen und Hertha BSC erzielte.

31 - Insgesamt 31 Treffer fielen bereits am ersten Spieltag dieser Saison; im Schnitt 3,44 pro Partie. Höher war der Schnitt bisher nur an ersten Spieltagen in fünf Zweitliga-Spielzeiten - zuletzt 2008/09 und 2010/11, als es 3,78 Tore pro Spiel waren (je 34 Treffer).

32 - Beim spektakulären 5:3-Auftaktsieg des Hamburger SV gaben die Rothosen insgesamt 32 Torschüsse ab. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung in 2017/18 gelangen keinem anderen Team so viele Torschüsse in einer Partie. Mit den 13 Torschüssen Schalkes zusammen konnten die Fans im Volksparkstadion 45 Torschüsse bewundern; seit 2017/18 gab es nur eine Zweitliga-Partie mit mehr: Paderborns 4:2 gegen Hannover 96 am 3. Spieltag 2022/23 (46 Torschüsse).

109 - Holstein Kiels Colin Kleine-Bekel kam am ersten Spieltag auf 109 angekommene Pässe - mehr erfolgreiche Zuspiele in einer Zweitliga-Partie der Störche hatten seit 2017/18 nur Hauke Wahl (115, 19. Spieltag 2018/19) und Stefan Thesker (123, 12. Spieltag 2020/21).