Rot nach "Überheblichkeit": DFB sperrt Szoboszlai

Das DFB-Sportgericht hat Dominik Szoboszlai nach dessen Platzverweis gegen Köln für zwei Spiele gesperrt. Leipzig-Boss Oliver Mintzlaff hatte säuerlich auf die Rote Karte reagiert.

Zum ersten Mal in seiner Karriere muss Dominik Szoboszlai eine Sperre nach Platzverweis absitzen. Der 21-jährige Ungar hatte am Samstag bei Leipzigs Heimspiel gegen den 1. FC Köln (2:2) in der Nachspielzeit der ersten Hälfte glatt Rot gesehen, nachdem er Florian Kainz nach dessen Foul mit dem Arm weggedrückt hatte.

Eine harte Entscheidung, die aber klar im Ermessenspielraum von Schiedsrichter Benjamin Brand lag - und die für Szoboszlai Folgen hat: Das Sportgericht des DFB zog den Mittelfeldspieler "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" für zwei Spiele aus dem Verkehr.

kicker Wochenendrückblick vom 14.8.2022 Bayern München führt Bundesligatabelle an, Manchester United blamiert sich in Brentford, Deutsche Turnerinnen brillieren bei European Championships kicker Wochenendrückblick vom 7.8.2022 07.08.2022 kicker Wochenendrückblick vom 31.7.2022 31.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 24.7.2022 24.07.2022 kicker Wochenendrückblick vom 17.7.2022 17.07.2022 Spotify Deezer Apple Podcasts TuneIn weitere Podcasts

Damit fehlt Szoboszlai, der gegen Köln überraschend neben Benjamin Henrichs auf der Doppelsechs begonnen hatte, den noch sieglosen Leipzigern am Samstag (18.30 Uhr) im Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin und eine Woche später zuhause gegen den VfL Wolfsburg (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker). RB und Szoboszlai haben dem Urteil laut DFB zugestimmt.

Kritik hatte sich der 24-malige Nationalspieler auch von Klubboss Oliver Mintzlaff anhören müssen. Die Aktion gegen Kainz habe "auch was mit Überheblichkeit zu tun", so der Geschäftsführer. Für ihn sei der Platzverweis durchaus "okay" gewesen.