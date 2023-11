Rot nach Horror-Foul! Lofolomo brennen die Sicherungen komplett durch

3. Liga - Highlights by MagentaSport 27.11.2023

4:45Es war ein gebrauchter Nachmittag für Halle: Während die Gäste aus Saarbrücken ihren Aufwärtstrend an diesem 16. Spieltag bestätigten, klappte bei der Heimelf nur wenig, sodass die 0:2-Heimniederlage folgerichtig war. Enrique Lofolomo leistete sich in der 79. Minute einen Aussetzer - mit gestreckten Bein und den Stollen voran rutschte er in Julian Günther-Schmidt.