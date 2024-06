Rot für Dyn-Experte im letzten Spiel: HSG Krefeld scheitert an HSG Konstanz

Nach dem 22:22-Remis im Hinspiel mussten sich die Eagles der HSG Krefeld Niederrhein der HSG Konstanz mit 30:32 geschlagen geben. Die Handballer vom Bodensee erreichten damit das Endspiel, kämpfen nun am Sonntag bei Eintracht Hildesheim. Ein Dyn-Experte musste wegen einer Roten Karte sein letztes Spiel vorzeitig beenden.

"Natürlich ist die erste Reaktion nach dem Spiel, das wir super enttäuscht sind. Es waren beide Spiele, sowohl Donnerstag als auch heute, sehr knapp und wir haben durchaus unsere Chancen gehabt, eine Runde weiterzuziehen. Am Ende haben Kleinigkeiten entschieden", ärgerte sich Krefelds Trainer Mark Schmetz, der in der Schlussviertelstunde auf Abwehrspezialist Bastian Roscheck nach einer Roten Karte verzichten musste.

"Unser größtes Problem war schlussendlich die mangelhafte Chancenverwertung. Ansonsten haben wir gekämpft, eine starke Abwehrleistung gezeigt und vor allem hat die Mannschaft Moral bewiesen", so Schmetz mit Blick auf die temporeiche Partie.

Der Niederländer musste angesichts eines frühen Fünf-Tore-Rückstands (7:2) schon nach elf Minuten die erste Auszeit nehmen. In den folgenden Minuten kämpfte sich sein Team bis auf drei Tore heran und hatte nach 30 Minuten das Ergebnis deutlich freundlicher gestaltet. Beim Halbzeitpfiff stand es nur noch 15:13 zu Gunsten der Gastgeber.

Nach Wiederanpfiff konnte der insgesamt achtmal erfolgreiche Lars Jagieniak zum 17:16 (34.) treffen, doch Konstanz fand die richtige Antwort und verschaffte sich mit einer Dreierserie gleich wieder Luft. Nach Roschecks Roter Karte erhöhte Lukas Köder mit dem anschließenden Siebenmeter erneut auf fünf Tore (25:20). Für den Dyn-Experten besonders bitter: Es war sein letztes Spiel. Er wird in diesem Sommer auf die Funktionärsebene wechseln: Zunächst wird er den SC DHfK Leipzig beraten, ab Sommer 2025 wird er dann Sportdirektor der Sachsen.

Krefeld bewies zwar Moral, am Ende siegte aber Konstanz mit 32:30. "Die Saison ist für uns an dieser Stelle beendet und natürlich steht die Enttäuschung nun erstmal im Vordergrund, nichtsdestotrotz können wir stolz auf unsere Entwicklung und besonders auf die Rückrunde sein. Wir werden uns über den Sommer sammeln und dann kommen wir wieder!", so Schmetz abschließend.

HSG Konstanz - HSG Krefeld 32:30 (15:13)

HSG Konstanz: Poltrum, Boieck; Stotz (4), Czako, Michelberger, Sproß (4), Erifopoulos (4), Schlafmann, S. Hutecek, Knipp, Beckmann (5), Wendel (7), Fenyö (3), Ingenpaß, Köder (6/3)

HSG Krefeld: Juzbasic, Hasenforther, Bartmann; Krass (2), Klasmann, Schneider (2), Roscheck (1), Sousa, Schulz (6/2), Marquardt, Hüller (3), Claasen (1), Kaysen, Jagieniak (8), Persson (3), Mircic

Zuschauer: 1450 (Schänzle-Halle, Konstanz)

Schiedsrichter: Thomas Hörath / Timo Hofmann

Siebenmeter: 3/3 ; 2/2

Strafminuten: 12/8

Disqualifikation: - / Roscheck (46., grobes Foul)