Rosts Provokationen aus Aue lassen Enochs kalt

Vor dem Westsachsenderby gegen Erzgebirge Aue berichteten Zwickaus Davy Frick und Trainer Joe Enochs von kleinen Sticheleien - und sprachen über Motivation vor dem Duell.

Am Sonntag ist es wieder so weit: Erstmals seit 22 Jahren tragen Erzgebirge Aue und der FSV Zwickau das Westsachsenderby wieder in der Liga aus. Nur knapp 20 Kilometer trennen die Stadien der beiden Kontrahenten, doch nicht nur deshalb besitzt das diesjährige Derby eine besondere Brisanz.

Während Zweitliga-Absteiger Aue nach einem absoluten Fehlstart in die neue Saison den letzten Platz belegt, gibt es auch beim Kontrahenten Grund zur Sorge. Mit nur sieben Zählern aus den ersten sieben Spielen rangiert der FSV ebenfalls im unteren Tabellendrittel. Trainer Joe Enochs blickt dem Aufeinandertreffen gespannt entgegen. "Es ist natürlich nicht nur für die Fans, sondern auch für uns ein besonderes Spiel", so der 51-Jährige in der Pressekonferenz vor der Partie.

Wir könnten jede Woche die Aussagen des gegnerischen Trainers in die Kabine hängen. Joe Enochs

Auf etwaige Provokationen der Gegenseite - Aues Trainer Timo Rost hatte sich vor dem Spiel im Interview mit der "Bild" gewundert, warum der FSV tabellarisch vor seinem Team stehe - wollte er dagegen nicht eingehen. "Wir könnten jede Woche die Aussagen des gegnerischen Trainers in die Kabine hängen. Ich versuche, das von der Mannschaft wegzuhalten", betonte er.

Stattdessen analysierte Enochs lieber die Stärken des kommenden Gegners. Aue sei eine sehr gute Mannschaft, die in den letzten Wochen gute Leistungen gezeigt, aber wenig Punkte eingefahren habe. "In einem so besonderen Spiel geht es aber nicht nur um individuelle Qualität, sondern darum, wer es mehr will. Deshalb gehe ich davon aus, dass wir in dieser Situation sehr gut sein werden", prognostizierte Enochs.

Frick: "Da musst du niemanden extra motivieren"

Damit dies gelingt, muss sich an der Leistung in fremden Stadien aber einiges ändern. In drei Auswärtsspielen setzte es für Zwickau bislang drei Niederlagen, zudem konnte auf fremdem Rasen bislang noch kein Tor erzielt werden.

"Es stimmt, dass wir eine schlechte Auswärtsbilanz haben", erklärte Routinier Davy Frick. "Da kommt so ein Derby aber genau richtig, wir haben nun die Chance, mit vielen Auswärtsfans im Rücken den Bock umzustoßen", so der 32-Jährige.

Der Stellenwert des Derbys ist beim FSV jedenfalls angekommen. Jeder seiner Mannschaftskollegen wisse, was das Derby am Sonntag für die Stadt und den Verein bedeute. "Da musst du niemanden extra motivieren", ist Frick überzeugt. Auch sein Trainer konnte dieser Aussage nur zustimmen. "Wer bei so einem Spiel nicht motiviert ist, ist hier fehl am Platz."

Für Krüger kommt das Derby zu früh

Personell bleibt die Situation bei den Schwänen unverändert: Die Langzeitverletzten Streller, Möker, Eichinger und Brinkies fehlen weiterhin. Und auch Lukas Krüger wird das Derby noch verpassen. Der 22-Jährige befinde sich zwar auf einem guten Weg, das Duell am Sonntag komme für ihn jedoch zu früh, erklärte Enochs.

Apropos Personalien: Damit befasste sich auch Frick, spielen mit Nkansah und Schikora doch gleich zwei Spieler bei Aue, die im letzten Jahr noch in Zwickau aktiv waren. Zudem haben auch Barylla, Sorge und Huth eine Vergangenheit bei den Schwänen.

Aktiven Kontakt gäbe es zwar nicht, gestand der Routinier, die ein oder andere Spitze könne er sich aber nicht verkneifen. "Ich habe Steffen [Nkansah] nach seinem Wechsel geschrieben, was er sich dabei eigentlich gedacht hat", gab Frick mit einem Lachen zu.