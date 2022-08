Rosts gute Erinnerungen an Dresden - "Da musst du nicht viel sagen"

Der FC Erzgebirge Aue wartet in der 3. Liga weiter auf einen Sieg. Da kommt das Sachsenderby gerade recht.

"Rost schaltet schnell und gleicht aus" - so lautete die kicker-Überschrift im Dezember 2005, als Aues Trainer in seiner Spielerzeit einst für Energie Cottbus gegen Dynamo Dresden zum 1:1-Endstand erfolgreich war. Eine gute Erinnerung also für den Franken in Bezug auf die SGD. Und auch als Trainer will der neue Mann an der Seitenlinie des FCE ein Erfolgserlebnis feiern, wenn es am Sonntag (14.01 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Sachsenderby kommt.

Rost trifft in Markus Anfang auf einen Trainerkollegen, mit dem er in der Rückrunde der Saison 2003/04 einst in Cottbus zusammenspielte. Beide treffen nun in einer jeweils schwierigen sportlichen Situation aufeinander - sächsisches Krisenderby. Der FCE ist mit zwei Niederlagen und drei Unentschieden noch schlechter gestartet als das Team aus der Landeshauptstadt (2/0/3).

Thiel-Einsatz noch offen

Rost weiß: Es steht schon viel auf dem Spiel. Mit einem Dreier gegen Dresden können die Veilchen nicht nur die eigenen Fans besänftigen. Nein, es kann auch einen Schub geben. Zuversichtlich stimmt den Trainer die gute Trainingsarbeit seiner Mannschaft ("Sie wollen, sie geben Gas") unter der Woche. In einer Derbywoche fällt ihm die Arbeit dabei leicht: "Da musst du nicht viel sagen. Es geht ums Prestige, da freust du dich drauf." Eine gute Grundlage, damit sich sein Team am Wochenende "endlich mit dem ersten Sieg belohnen" könne.

Den Fokus werde der FCE bei aller Einsatzfreude auf eine stabile Defensive setzen - wie zuletzt beim 0:0 in Saarbrücken - und aus dieser heraus "Nadelstiche setzen".

Offen ist noch, ob Rost auf Maximilian Thiel zurückgreifen kann. Dieser kugelte sich in Saarbrücken (0:0) zu Beginn der Partie die Schulter aus, spielte aber bis zur 59. Minute weiter. "Wir warten das Training noch ab, aber ich bin optimistisch, dass es bis zum Derby passt", so Rost über seinen Sechser.