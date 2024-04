Rostocker HC verpflichtet Jugendnationalspielerin

Der RHC meldet einen weitere Neuverpflichtung für die kommende Saison. Mit Emma Dubrau wechselt eine A-Jugend-Spielerin vom TV Hannover-Badenstedt an die Ostseeküste, die im November 18 Jahre alt wird und so auch noch für die Jugendbundesliga spielberechtigt wäre.

Die 1,87 m große Linkshand erhält ligaunabhängig einen Zweijahresvertrag. Sie ist beim Tabellenführer der dritten Liga für die rechte Rückraumposition vorgesehen und wird in der kommenden Saison die Rückennummer 7 tragen.

Emma Dubrau hat das Handballspiel beim MSV Dresden erlernt, bevor sie von 2019 bis 2021 für den HC Leipzig auflief und hier mit der B-Jugend in der Deutschen Meisterschaft den vierten Platz erringen konnte. In der Saison 2021/22 spielte sie ebenfalls in der B-Jugend für den BSV Sachsen Zwickau und wechselte danach nach Hannover, wo sie mit dem TV das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft erreichen konnte.

Hier wurden auch die Verantwortlichen des DHB auf das Talent aufmerksam, sodass Emma Dubrau im Februar und November 2023 Einladungen in die Jugendnationalmannschaft erhielt und bereits Länderspielerfahrung vorweisen kann. Beim TV Hannover-Badenstedt kam sie in der laufenden Saison ebenfalls bereits in der dritten Liga zum Einsatz und konnte dabei in 9 Spielen 31 Treffer erzielen.

Die 17-jährige freut sich auf die neue Aufgabe: "In Rostock sind für mich die Möglichkeiten gegeben, meine Leistungen weiterhin zu steigern und dies mit meiner schulischen Ausbildung optimal zu kombinieren. Mein Ziel ist es, irgendwann in der Bundesliga zu spielen. Beim RHC sehe ich die besten Chancen, um dies für mich persönlich zu verwirklichen. Ich freue mich sehr auf das Team und erfolgreiche und spannende Jahre in Rostock."

Auch Dominic Buttig freut sich über den Neuzugang: "Mit Emma bekommen wir endlich wieder eine Linkshand für den Rückraum, die mit ihrer Größe nicht nur für die einfachen Tore sorgen kann, sondern auch im Eins-gegen-Eins sehr gut ausgebildet ist. Sie wird damit nicht nur unser Angriffsspiel um einige Möglichkeiten ergänzen und variabler gestalten, sondern auch unsere Abwehr weiter stabilisieren. Dabei freut es uns, dass wir sie mit unseren Möglichkeiten, Schule und Handball zu kombinieren, überzeugen konnten."