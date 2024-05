Rostocker HC sichert sich Jugendnationalspielerin

Der Rostocker HC meldet einen weiteren Neuzugang für sein erstes Frauenteam für die Saison 2024/25. Der Drittligist konnte sich die Dienste eines jungen Talents des Buxtehuder SV sichern.

Mit Anna Sophia Franz wechselt ein 19-jähriges Talent vom Buxtehuder SV an die Ostseeküste, das gerade vor einer Woche in der Jugendbundesliga gemeinsam mit ihrem Team den Vizemeistertitel erringen konnte.

Dominic Buttig freut sich über den Neuzugang: "Mit Anna erhalten wir eine sehr variable Angriffsspielerin, die uns nicht nur in der Breite, sondern auch in der Spitze sehr verstärken wird. Besonders freut mich, dass wir damit in der kommenden Saison seit Ewigkeiten wieder über zwei Linkshänderinnen im Rückraum verfügen, die sich prima ergänzen werden", so der Rostocker Cheftrainer.

Die Rückraumspielerin freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich, dass ich nächste Saison ein Teil des Teams werden darf. Ich habe mich bei den Probetagen direkt wohl gefühlt. Außerdem sehe ich eine vielversprechende Leistungsperspektive, die es mir ermöglicht, mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Wechsel mir die Möglichkeit bietet, viele neue Eindrücke zu sammeln und wertvolle Erfahrungen zu machen."

Erste Einsätze in der Bundesliga und für die Jugendnationalmannschaft

Die 2005 geborene Rückraumspielerin hat vor ihrer Handballkarriere 10 Jahre Leistungstennis gespielt, ehe sie sich für den Handball entschied. Von 2019 bis 2022 erlernte sie das Handball-ABC in Quickborn, bevor sie als Spielerin der Hamburger Landesauswahl zum Buxtehuder SV wechselte.

Bereits im Jahr 2023 erhielt Anna Franz ihre ersten Einladungen zu DHB-Lehrgängen und debütierte im März 2023 in der deutschen Jugendnationalmannschaft. Einen Monat später durfte sie dann mit dem Buxtehuder SV erstmals auch Bundesligaluft in der höchsten deutschen Spielklasse schnuppern.