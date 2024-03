Rostocker HC mit "verdientem Sieg" gegen den SC Markranstädt

Mit einem 26:24-Auswärtssieg beim SC Markranstädt konnte der Rostocker HC die Tabellenführung der Staffel Nord-Ost in der dritten Liga der Frauen verteidigen und hat zwei Spieltage vor Saisonende einen Platz in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga sicher. Auch der zweite Teilnehmer der Gruppe steht schon fest.

Im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Sechsten erwischte der SC Markranstädt den besseren Start in die Partei und führte nach nicht einmal drei Minuten mit 2:0. Nach einem 3:0-Lauf der Gäste sah sich der SCM dann aber schnell im Hintertreffen (2:3, 5.). Zwar konnten die Markranstädterinnen noch einmal mit 4:3 in Führung gehen, das sollte allerdings auch die letzte an diesem Abend sein. Mit vier Toren in Folge setzte sich der Rostocker HC beim 4:7 (14.) erstmals ab.

Der SCM konnte zwar erneut ausgleichen (7:7, 17.), nach dem 8:8 setzten sich die Gäste dann aber bis zur Halbzeitpause auf 10:15 ab. Auch in der zweiten Hälfte erwischten die Rostockerinnen den besseren Start und bauten die Führung bis zur 38. Minute auf 20:12 aus. Das sollte jedoch noch keine Vorentscheidung sein. Sechs Minuten später verkürzten die Gastgeber auf 20:18. Bis zur 48. Minute konnte sich der Rostocker HC wieder auf vier Tore absetzen (23:19), aber der SCM kämpfte sich erneut heran (23:21, 50.).

Den Zwei-Tore-Vorsprung konnte der Rostocker HC allerdings bis zum Schluss halten und gewann am Ende mit 26:24 (14:10). "Bis zum 20:12 haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben in der Abwehr gut gestanden, waren im Angriff sehr konzentriert. Dann bekommen wir Zeitstrafen, die auch berechtigt sind und lassen uns dadurch sehr aus dem Tritt bringen. Wir agieren in dieser Phase zu überhastet und geben Markranstädt so die Möglichkeit, wieder heranzukommen", analysierte RHC-Trainer Dominic Buttig nach dem Spiel.

Vorentscheidung gefallen

"Danach war es ein sehr kampfbetontes Spiel mit dem besseren Ende für uns. Es war ein verdienter, vor allem auch ein sehr wichtiger Sieg", so Buttig abschließend. Mit dem doppelten Punktgewinn steht der Rostocker HC mit 33:7 Punkten weiterhin an der Tabellenspitze der Staffel Nord-Ost und hat seinen Platz in der Aufstiegsrunde sicher. Mit einem Sieg gegen das Tabellenschlusslicht SV Fortuna Neubrandenburg am 13. April kann der RHC die Meisterschaft endgültig perfekt machen.

Auch der SV Grün-Weiß Schwerin, mit 31:9 Punkten Tabellenzweiter, hat mit dem 33:28-Sieg in Zwickau sein Ticket gelöst. Als dritte Mannschaft hat auch der Frankfurter HC für die Aufstiegsrunde gemeldet. Mit 19:21 Punkten und dem siebten Tabellenplatz hat der FHC allerdings keine Chance mehr.

SC Markranstädt - Rostocker HC 24:26 (10:14)

SC Markranstädt: Wolf, Czeczine; Dreier (7/2), Wipper (6), Mertens (4), Müller (3), Strauchmann (2), Zöge (1), Franke (1), Novy, Paluszkiewicz, Haack

Rostocker HC: Clasen, Peters; Reimer (5), Punzius (5), Johannisson (3), Halawczak (3), Drewnik (3), Rotfuß (3), Bladt (2), Gruetzner (1), Pieth (1), Köppen, Siemko

Zuschauer: 178

Schiedsrichter: Niklas Majstrak / Max Obenauf

Strafminuten: 4 / 6