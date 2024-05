Rostocker HC mit Neuzugang aus der zweiten Liga

Der Rostocker HC verstärkt sich zur kommenden Saison ligaunabhängig mit einer Linkshänderin, die aktuell noch in der zweiten Liga spielt.

Wie der Verein in einer Pressemeldung mitteilte, wechselt mit Marie-Sophie Weitzel eine Rechtsaußenspielerin von Zweitligaabsteiger TSV Nord Harrislee zum Rostocker HC. Die Neuverpflichtung erfolgt ligaunabhängig, die Rostockerinnen kämpfen aktuell noch um den Aufstieg in die zweite Liga.

"Marie-Sophie hat nicht nur sportlich im Probetraining überzeugt, sondern auch mit einer sehr reflektierten Einschätzung ihrer eignen Leistung. Sie weiß genau was sie kann, wo sie noch Entwicklungspotenzial hat und was sie möchte. Ich bin mir sicher, dass sie zusammen mit Maggie auf der Rechtsaußen-Position ein harmonisches, aber auch ehrgeiziges Gespann bilden wird", freut sich RHC-Trainer Dominic Buttig über den Neuzugang.

"Mit dem Wechsel nach Rostock ergeben sich für mich handballerische und persönliche Entwicklungsperspektiven, die ich gerne für mich wahrnehmen möchte. Mit der spielerischen Vision der Dolphins bietet sich für mein Spiel eine gute Plattform meinen Handball noch effektiver werden zu lassen. Persönlich wird das Paket abgerundet, da ich in Rostock mein Studium zur Bauingenieurin fortsetzen kann und damit weitere Schritte im Berufsbild vorankomme", blickt auch Marie-Sophie Weitzel voller Vorfreude auf ihre Zeit in Rostock.

Die 21-Jährige erlernte das Handballspielen beim TV Verl, für den sie von 2008 bis 2023 aktiv war. Hier konnte sie im Jahr 2020 gemeinsam mit ihrem Team den Aufstieg in die Jugendbundesliga feiern. Bereits seit ihrem 16. Lebensjahr kam die Linkshänderin beim TV Verl in der Frauenoberliga zum Einsatz. 2023 wechselte sie zum TSV Nord Harrislee in die zweite Bundesliga, ein Jahr später schließt sie sich nun dem Rostocker HC an.

Unsicherheiten auf der Kreisläufer-Position

Für den Rostocker HC ist die Kaderplanung für die kommende Saison mit der Neuverpflichtung damit weitgehend abgeschlossen. Lediglich am Kreis herrscht noch Bedarf. "Mit der Verpflichtung von Marie-Sophie sind wir in der Kaderplanung auf der Zielgeraden", so Trainer Buttig.

Er ergänzt: "Nach dem nicht einkalkulierten Abgang von Jana Grützner halten wir nun noch auf der Kreisläufer-Position Ausschau, werden hier aber wie üblich keinen Schnellschuss wagen, da wir bereits unterschiedliche Ideen, je nach Ligazugehörigkeit, im Kopf haben."