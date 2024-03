Rostocker HC bindet Leistungsträgerinnen

Wichtige Weichenstellung beim Rostocker HC. Kurz vor Ostern kann der Tabellenführer der Nord-Ost-Staffel der 3. Liga zwei weitere Vertragsverlängerungen verkünden.

Sowohl Finia Wolf als auch Jette Köppen bleiben den Mecklenburgerinnen, die sich mit dem Erfolg beim SC Markranstädt am vergangenen Wochenende endgültig die Teilnahme an der Aufstiegsrunde sicherte, ligaunabhängig für die kommende Spielzeit erhalten. Damit steht bereits zum jetzigen Zeitpunkt fest, dass der Kader der Rostock Dolphins auch in der kommenden Spielzeit stabil bleibt.

"Wir freuen uns sehr, dass uns mit Jette ein weiteres Eigengewächs erhalten bleibt. Sie hat sich vor allem im Abwehrspiel mittlerweile in der dritten Liga etabliert und noch weiteres Potenzial, welches wir gern mit ihr ausschöpfen und konstant bekommen möchten. Auch die Einladung für die Nationalmannschaft im letzten Jahr zeigt, dass Jette sich in den letzten drei Jahren stetig weiterentwickelt und hart an sich gearbeitet hat", freut sich Cheftrainer Dominic Buttig ebenso über den Verbleib von Jette Köppen.

Gleiches gilt auch über die Zusage von Finja Wolf, die vom BSV Sachsen Zwickau zu den Dolphins kam: "Mit Fine bleibt uns ein Talent und unser ´Küken´ in der Mannschaft erhalten, das bereits mit jungen Jahren viele Einsatzzeiten in der dritten Liga und sogar in Zwickau in der ersten Bundesliga aufzuweisen hat. Sie hat sich in kurzer Zeit bei uns eingelebt und in die Mannschaft integriert. Leider hat sie ihre Armverletzung ein wenig zurückgeworfen. Wir sind uns aber sicher, dass sie umso stärker auf die Platte zurückkehren wird und uns mit ihrer explosiven und leichten Art, Handball zu spielen, wieder bereichert."

"Spaß kommt hier neben dem Leistungsgedanken nicht zu kurz"

Wolf ist froh, beim Rostocker HC bleiben zu können: "Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit dem Team und dem Trainerstab. Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, die Ziele der Mannschaft zu erreichen. Ich bin glücklich bleiben zu können, denn auch der Spaß kommt hier neben dem Leistungsgedanken nicht zu kurz", so Finia Wolf.

Und auch Jette Köppen schaut bereits über die anstehenden letzten Spiele der laufenden Saison hinaus: "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, blicke bereits gespannt auf die neue Saison und bedanke mich für das weitere Vertrauen!"