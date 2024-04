Rostocker Dolphins gewinnen Meister-Duell in 3. Liga

Am Samstagnachmittag mussten die Rostocker Dolphins zur ersten Partie beim Meister der Süd-West-Staffel, dem Bergischen HC antreten und das Team um Nele Reimer gewann eine torreiche Partie am Ende verdient mit 34:31.

Auf die Frage, wie denn die beiden Auswärtsspiele zum Auftakt der Aufstiegsrunde in die zweite Bundesliga einzuschätzen seien, antwortete Dolphins-Trainer Dominic Buttig: "Es sind spielstarke Teams, aber wenn wir dort unser Leistungsvermögen abrufen können, uns auch an den Matchplan halten, sind wir durchaus in der Lage, auch Punkte mitzunehmen."

Vor 111 Zuschauern im "Leistungszentrum Kanalstraße" war es Jette Köppen (6), die in der zweiten Minute den ersten Treffer erzielte. Es war der Auftakt zu einem ausgeglichenen ersten Durchgang, in dem sich bei wechselnden Führungen kein Team wirklich absetzen konnte.

"Man hat uns in der ersten Halbzeit ein wenig die Nervosität angemerkt, wir waren, glaube ich, ein wenig angespannt", so beschreibt Dominic Buttig diesen Spielabschnitt, in dem beide Teams gleichwertig waren. Beim Stand von 14:14 wurden die Seiten gewechselt.

Rostock erobert in Halbzeit zwei die Kontrolle

Den ersten Treffer im zweiten Durchgang erzielten die Gastgeberinnen. Es blieb auch zunächst ausgeglichen, aber die Dolphins traten jetzt deutlich selbstbewusster auf. Das 21:20 (40.) war die letzte Führung für den Bergischen HC.

Die Rostocker Deckung stand jetzt sehr kompakt, nach vorn wurden die einfachen Tore gemacht. Vor allem Britt Punzius (6) verdiente sich hier ein Sonderlob des Trainers: "Britt ist im zweiten Durchgang ins Spiel gekommen und brachte uns dann auch die leichten Tore." Und so zogen die Dolphins auf 24:21 (44.) etwas davon.

Der BHC nahm eine Auszeit, kämpfte sich in der Folge wieder auf zwei Treffer (23:25, 45.) heran. Doch der Nord-Ost-Meister hatte jetzt das nötige Selbstbewusstsein, um sich erneut abzusetzen. In der 50. Spielminute erzielte Britt Punzius für die Ostseestädterinnen den 30. Treffer zum 30:25.

BHC mit besserer Schlussphase

Noch einmal kam der BHC beim 29:32 (54.) etwas heran. "Hinten raus fehlte uns ein wenig die Cleverness, um das Ergebnis etwas höher zu verwalten, das sind aber nur Kleinigkeiten", so der Rostocker Cheftrainer. Gleichwohl, als Nele Reimer, mit 11 Toren erfolgreichste Werferin auf dem Feld, ihren siebenten Strafwurf zum 34:30 (56.) verwandelte, war die Partie endgültig entschieden. Der letzte Treffer der Gastgeberinnen zum 31:34-Endstand war letztlich nur noch Ergebniskorrektur.

Während sein Team gemeinsam mit den Fans ausgelassen den überraschenden Erfolg feierte, zeigte auch Trainer Dominic Buttig bei aller Sachlichkeit Emotionen: "Ich bin sehr stolz auf die Mädels, wie sie diese erste, sicher nicht leichte, Hürde gemeistert haben. Es war aus meiner Sicht ein verdienter Erfolg durch die gesamte Mannschaft. Jetzt gehen wir mit viel Selbstvertrauen in das nächste Auswärtsspiel am kommenden Wochenende in Mainz."

Rostocker HC: Lena Clasen, Sara Peters, Kiana Zidorn - Vanessa Bladt, Britt Punzius (6), Liza Johannisson, Nele Reimer (11/7), Sonia Siemko, Jana Grützner (1), Lidia Halawczak (3), Jana Kokot (2), Patryca Drewnik (2), Jette Köppen (6), Megan Pieth, Nicole Rotfuß (3)