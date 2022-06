Rostock verpflichtet Thill: "Hansa ist ein geiler Verein"

Hansa Rostock hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Mit Sebastien Thill stößt ein Mittelfeldspieler mit internationaler Erfahrung zum Ostsee-Klub.

Einen unvergesslichen Moment im Leben des Sebastien Thill werden nicht wenige miterlebt haben: Der Mittelfeldspieler, vergangene Saison vom luxemburgischen Erstligisten Progres Niederkorn an den moldawischen Verein Sheriff Tiraspol verliehen, zog im Vorrunden-Spiel der Königsklasse gegen den späteren Sieger Real Madrid humorlos per Dropkick ab und traf mit seinem Hammer traumhaft - er sorgte damit für den sensationellen 2:1-Erfolg in Spanien Ende September.

Thill kann seinen ersten Auftritt vor den Fans "kaum erwarten"

Fortan wird der 26-malige luxemburgische Nationalspieler in der 2. Liga Deutschlands seine Fußballschuhe schnüren. Thill freut sich darauf, in der Vereinsmitteilung der Rostocker wird er wie folgt zitiert: "Hansa ist einfach ein geiler Verein mit großer Tradition in Deutschland und einer unglaublichen Fanbase - ich kann es deshalb auch schon kaum erwarten, das erste Mal im Ostseestadion aufzulaufen."

Der 28-Jährige will "dabei helfen, dass wir schnellstmöglich den Klassenerhalt sichern und noch besser abschneiden können als in der vergangenen Saison". Während Vorstand Sport Martin Pieckenhagen mit der neuen Nummer 29 "einen Spieler, der sich bereits in verschiedenen nationalen Wettbewerben und höchsten Ligen bewiesen hat", verpflichten konnte und bezüglich der Lauf-, Spiel und Abschlussstärke des Neuzugangs schwärmte, meinte Thill: "Schon nach dem ersten Gespräch war meine Entscheidung klar: dass ich unbedingt nach Rostock will."

Linksfuß Thill wird direkt ins Mannschaftstraining einsteigen. Pieckenhagen ist sich derweil für die kommende Saison sicher: "Den Ehrgeiz, die richtige Einstellung und große Lust auf Hansa hat er in jedem Fall."