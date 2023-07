Rostock und "Aufstiegsheld" Verhoek lösen Vertrag auf

Nach vier Jahren gehen Hansa Rostock und Stürmer John Verhoek getrennte Wege. Wie der Zweitligist am frühen Dienstagabend bekanntgab, habe man sich auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis 2024 laufenden Vertrages geeinigt.

Damit endet die Zeit Verhoeks bei den Hanseaten mit vielen Aufs und einigen Abs. Die Bilanz nach vier Jahren im Trikot der Kogge kann sich aber durchaus sehen lassen: In 122 Spielen in Liga und Pokal erzielte Verhoek 36 Treffer, bereitete 14 weitere vor, er stieg mit Hansa auf und sicherte zuletzt zweimal den Klassenerhalt.

Mit Verhoek geht "ein großer Sympathieträger"

Kristian Walter, Sportdirektor der Rostocker ließ es sich nicht nehmen, Verhoek nach 8.600 Minuten im Trikot der Hanseaten viel Glück für seinen weiteren Weg zu wünschen. „Mit John geht zweifelsohne ein großer Sympathieträger und einer der Hansa-Aufstiegshelden, der auch maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt im ersten Zweitliga-Jahr hatte." Trotz der Tatsache dass die abgelaufenen Saison nicht im Sinne beider Parteien verlief, "sind und bleiben seine Verdienste um den Verein unbestritten".

2019 wechselte der Niederländer vom damaligen Zweitliga-Absteiger MSV Duisburg zu den Mecklenburg-Vorpommern. Nach einem durchwachsenen Start mit einer Verletzung, wenig Einsatzzeit und lediglich vier Treffern in seiner ersten Saison gelang im zweiten Jahr der Aufstieg in Liga 2, zu dem er zwölf Treffer und sechs Vorlagen beisteuern konnte - Verhoek gehörte dem Stammpersonal an und entwickelte sich zu einem der Leistungsträger. In der darauffolgenden Saison gelang der Klassenerhalt.

Seine 17 erzielten Treffer bedeuten Vereinsrekord in der 2. Liga - dies war noch nie zuvor einem Hansa-Akteur gelungen. Die abgelaufenen Saison verlief dann nicht mehr so, wie es sich beide Seiten letztlich vorstellten. Ihm gelangen lediglich zwei Treffer und zwei Vorlagen - seine letzten fünf Spiele im Kader bestritt er alle von der Bank.

Verhoek: "Werde die Zeit in Rostock immer in guter Erinnerung behalten"

"Für uns ist Rostock ein zweites Zuhause geworden und wir haben uns sehr wohl gefühlt. Egal, wohin es für mich nun gehen wird, ich werde die Zeit in Rostock immer in guter Erinnerung behalten und den Verein und seine Fans niemals vergessen. Ich bedanke mich bei allen für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und dass ich mit euch den Aufstieg und Klassenerhalt erleben und feiern durfte“, teilte Verhoek über die offiziellen Vereinskanäle mit.

Wohin es den Niederländer als nächstes zieht, ist noch nicht bekannt.