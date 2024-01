Rostock-Talente arbeiten an Stabilität und Abgezocktheit

Das erste halbe Jahr nach dem Aufstieg im Sommer war ein lehrreiches. Die zweite Mannschaft des FC Hansa Rostock steht knapp über dem Abstiegsstrich. Nur drei Siege in 18 Spielen zeigen, dass die Elf von Trainer Kevin Rodewald noch nach ihrer Konstanz sucht. Der Verein beschäftigt sich damit, seine Offensive zu stärken.

Die U 23 des FC Hansa Rostock hat in vielen Spielen der Regionalliga Nordost mehr Lehrgeld zahlen müssen als ihr wohl lieb war. Die Talente des Zweitligisten haben das erwartet schwierige erste Halbjahr erlebt. Als Tabellenvorletzter haben sie in vielen Partien gut mitgehalten, doch oftmals stimmten die Ergebnisse nicht. Das lag auch daran, dass gestandene Regionalliga-Mannschaften in den entscheidenden Situationen einfach abgezockter agierten.

"Wir waren uns schon bewusst, dass das ein schweres Jahr wird, weil so ein Aufstieg auch immer ganz viel mit sich bringt. Gerade organisatorisch und ringsum ist alles aufgegangen. Die Heimspiele sind sehr gut gesichert. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die Jungs und den sportlichen Weg noch mehr stabilisiert bekommen", resümierte Hansas Sportdirektor Kristian Walter.

Thill und Breier reißen eine Lücke

Trotz einer zwischenzeitlich langen Durststrecke von acht sieglosen Spielen behielten die Hanseaten die Ruhe. Trainer Kevin Rodewald erkannte im Verlauf der Hinrunde, dass er etwas ändern muss. Mit dem attraktiven Offensivfußball zu Beginn der Spielzeit wurden die Rostocker defensiv zu anfällig. Mit 25 Gegentoren nach den ersten zehn Begegnungen war der Koggenklub ligaweit die Schießbude. Zudem machte sich die Abwesenheit der beiden Profis Sebastien Thill (29) und Pascal Breier (31) bemerkbar, die anfangs noch dabei waren und auf dem letzten Drücker der Sommertransferperiode jeweils den Verein wechselten.

Rodewald legte nach der Sieglosserie mehr Wert auf die defensive Stabilität. Mit acht Gegentreffern in den vergangenen acht Duellen zeigte die Maßnahme auch Wirkung. Auf das Angriffsspiel wirkte sich das allerdings auch aus. Im gleichen Zeitraum schoss Hansa nur noch fünf Tore, zuvor waren es 18 in zehn Partien.

In der Offensive sehen die Mecklenburger auch Handlungsbedarf. Nach kicker-Informationen wird in der Winterpause ein Vollstrecker gesucht. Die beiden Stoßstürmer im Team mit Randy Dei (20) und Luca Barata (20) taten sich bislang schwer. Der beste Torschütze Mike Bachmann (sechs Treffer) wich zuletzt mehr auf die offensive Außenbahn aus.

Du musst immer wieder in Zweikämpfe gehen und lernen, dich durchzusetzen. Trainer Kevin Rodewald über abgezockte gegnerische Innenverteidiger

Unterstrichen wird Hansas teilweise fehlende Durchschlagskraft, indem Dei im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Rot-Weiß Erfurt mit dem 3:2-Siegtreffer sein erstes Saisontor erzielte. "Als junger Spieler tut sich Randy noch schwer, da er auch, wie in dieser Partie, gegen richtige Abwehrkanten ranmuss. Das sind richtig gute Innenverteidiger. Du musst immer wieder in Zweikämpfe gehen und lernen, dich durchzusetzen", sagte Rodewald nach dem Erfurt-Spiel.

Für ihn sind die unangenehmen Situationen Teil des Entwicklungsprozesses seines Teams. Dieser könnte in der Rückrunde weiter voranschreiten. Aus den bislang gemachten Erfahrungen in der Regionalliga Nordost dürften die jungen Rostocker Kicker lernen und vielleicht den einen oder anderen Punktgewinn mehr machen.

Ein Trio für die Profis

Positiv: Mit Felix Ruschke und Jannis Lang debütierten zwei Akteure aus der U 23 im Verlauf der Hinrunde beim Zweitliga-Team. Zudem stand Mittelfeldspieler Joshua Krüger einmal im Spieltagskader. Diese kleinen Erfolge unterstreichen die Bedeutung der Regionalliga-Zugehörigkeit von Hansas zweiter Mannschaft für den Verein.

Um sich für den Klassenverbleib zu rüsten, werden die Rostocker Anfang Januar wieder die Vorbereitung aufnehmen. Vier Testspiele, darunter gegen die zwei Nord-Regionalligisten FC Teutonia Ottensen (17. Januar) und 1. FC Phönix Lübeck (21. Januar) sind geplant. Danach geht es am 28. Januar mit dem Auswärtsspiel beim Chemnitzer FC wieder in Regionalliga Nordost weiter.