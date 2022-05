Rostock Seawolves steigen als Meister in die BBL auf

Den Aufstieg in die BBL hatte Rostock bereits sicher, nun steht auch fest: Die Seawolves stehen nach dem Sieg im ProA-Finale gegen Tübingen als Meister fest.

In zwei Spielen um die Meisterschaft in der zweiten Liga lieferten sich Rostock und Tübingen enge Partien. Die erste gewannen die Seawolves mit 81:73, auch das Rückspiel ging knapp mit 78:77 an den Klub, der in der kommenden Saison in der BBL an den Start gehen würde.

"Es war ein sehr intensives Spiel, bisweilen auch weit über der Grenze des Erlaubten und auch des sportlich Fairen. Ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft, dass sie zusammen geblieben ist und sich nicht von der Situation hat beeindrucken lassen. Wie wir in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind, wie wir gekämpft haben, wie wir zusammengeblieben sind - das ist Wahnsinn. Dieser unbedingter Siegeswillen zeichnet diese Mannschaft aus. Das war am Ende ausschlaggebend für den Erfolg. Deswegen sind wir sehr glücklich über diesen Sieg und werden jetzt die Meisterschaft gebührend feiern", wird Coach Christian Held auf der Vereinswebsite zitiert.

Wildcardverfahren läuft schon

Da neben allen aktuellen Erstligisten nur Rostock, Jena, Trier und Bremerhaven die Lizenz für die BBL beantragt hatten, stand der Aufstieg schon vor dem Ende des Finales fest. Somit hatten die Seawolves nach dem Erfolg im Halbfinale gegen Jena bereits ihr Ticket für die BBL sicher. Wer den zweiten aktuell noch vakanten Startplatz in der Bundesliga bekommt, ist aktuell noch offen, das Wildcardverfahrens läuft aktuell.