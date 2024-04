Rostock macht mit Derby-Sieg Einzug in Aufstiegsrunde perfekt

Die Rostocker Handballer haben das Drittliga-Derby gegen den HSV Insel Usedom klar gewonnen. Das Team von Trainer Nicolaj Andersson setzte sich am Freitag mit 38:29 (21:13) durch und machte damit fünf Runden vor Ende der Hauptrunde auch rechnerisch den Einzug in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga perfekt.

Der HC Empor Rostock begann konzentriert und führte bereits nach fünf Minuten mit 4:0. Aufbauend auf Torhüter Jan Kominek, der im ersten Durchgang mehrere Großchancen des Tabellenschlusslichts entschärfte, drückte der Favorit aufs Tempo und zog auf 12:5 (15.) davon. Die Gastgeber ließen sich auch von der 3:3-Abwehr der Gäste nicht vom Kurs abbringen. Julius Siegler erzielte das 21:11 (29.) - es sollte die einzige Zehn-Tore-Führung der Mecklenburger bleiben.

In der Halbzeitpause wurde der frühere Weltklasse-Torhüter Klaus-Jürgen "Jimmy" Prüsse von Klubchef Tobias Woitendorf geehrt. Prüsse, Großfeld-Weltmeister von 1963, erlebte sein 1000. Empor-Spiel und nahm darüber hinaus nachträgliche Glückwünsche zu seinem 85. Geburtstag entgegen. Die Gastgeber führten zu diesem Zeitpunkt mit 21:13 und schienen dem Sieg und der Aufstiegsrunde souverän entgegenzusteuern.

Doch Empor verschlief den Wiederbeginn. Vor 2137 Zuschauern in der Stadthalle in Rostock verkürzten die Gäste auf vier Tore. Die mitgereiste HSV-Fangemeinde feierte - und HCE-Coach Nicolaj Andersson nahm beim 21:17 eine Auszeit. Zwar hatten die Insulaner beim die Chance, den Rückstand auf zwei Tore zu verkürzen, doch nach dem 22:19 zogen die Gastgeber das Tempo wieder an. Und der Favorit bekam das Heft wieder in die Hand.

Rostock musste verletzungsbedingt auf Kapitän Robert Wetzel, Marc Pechstein, Martin Kaergaard Pedersen, Jesper Schmidt und Leon Mehler verzichten. Doch in der entscheidenden Phase hielt der Favorit Kurs und rückte die Kräfteverhältnisse wieder gerade. Am Ende stand ein 38:29 auf der Anzeigetafel. Für Empor geht der Drittliga-Alltag mit einem Heimspiel weiter. Am 21. April gastiert die HSG Eider Harde ab 16 Uhr in der Sporthalle Tschaikowski-Straße.

HC Empor Rostock - HSV Insel Usedom 38:29 (21:13)

HC Empor Rostock: Kominek, Malchow; Costa Dias 5/4, Meuser 4, Aukstikalnis 1, Mamporia 3, D. Mehler 3, Siegler 3, Saß, Schnurpel, Schütze 3, Horlitz 1, Funke 7/1, Reichardt 3, Lößner 5.



HSV Insel Usedom: Krynski, Hintze, Küster; Gorkow, Schwarz 5, Szakaly 6/4, Michelson 1, Gürgens 2, Wolski 1, Obst 5, Städing 3/1, Geiser, Nowomiejski, Barkas, Moscinski 4, Olkowski 2.



Zuschauer: 2137 (Stadthalle Rostock)

Schiedsrichter: Robert Mischock / Christopher Riebesam

Strafminuten: 6 / 6

