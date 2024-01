Rostock leiht Berlins Wollschläger für seine U 23

Zur Rückrunde der Regionalliga-Saison 2023/24 kehrt Luca Wollschläger (20) zurück zu Hansa Rostock: Der in Bergen auf Rügen geborene Mittelstürmer, der bereits von der U 13 bis U 17 bei der Kogge kickte, kommt auf Leihbasis von Regionalliga-Konkurrent Hertha BSC II in die U 23. Wollschläger, der schon in der Saison 2022/23 an RW Essen ausgeliehen war, hat bereits zwei Bundesliga-Spiele für die Hertha in seiner Vita stehen.