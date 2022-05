Rostock holt ablösefreien Torhüter Körber

Hansa Rostock hat das Torwartteam mit Nils-Jonathan Körber verstärkt. Der 25-Jährige kommt ablösefrei von Hertha BSC.

Bei der Kogge erhält Körber einen Vertrag bis Juni 2024. Weil sein Vertrag bei Hertha BSC ausläuft, geht der Wechsel ablösefrei über die Bühne. "Nach dem Abgang von Ben Voll und Luis Klatte konnten wir mit Nils Körber einen sehr guten Torwart verpflichten, der fest von unserem Weg überzeugt ist", erklärt Sportchef Martin Pieckenhagen in einer Mitteilung des Zweitligisten. Den Neuzugang beschreibt der ehemalige Bundesliga-Torwart wie folgt: "Er ist ein modern ausgebildeter sowie mitspielender Torwart und punktet durch starke Reflexe auf der Linie."

Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir eine Perspektive im Verein aufgezeigt. Nils-Jonathan Körber

Körber, der wohl als Herausforderer von Stammekeeper Markus Kolke (kicker-Note 2,9 in der abgelaufenen Saison) in die Sommervorbereitung gehen wird, bringt Zweit- und Drittliga-Erfahrung mit. Ausgebildet bei Hertha, war er zunächst Torhüter in der Regionalliga-Mannschaft. 2017 ging er für eine Saison zu Preußen Münster in die 3. Liga, ein Jahr später für zwei Jahre zum VfL Osnabrück, mit dem er 2019 in die 2. Liga aufstieg.

Danach blieb ihm in den vergangenen zwei Jahren nur die Reservistenrolle bei Hertha BSC. "Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und mir eine Perspektive im Verein aufgezeigt, die mich überzeugt hat, den Weg mit Hansa zu gehen", sagt der gebürtige Berliner über seinen Wechsel.