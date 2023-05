Rostock hält die Klasse und lässt FCN zittern - Emotionale Abschiede von Hennings und Gordon

Am Sonntag hielt Rostock in Nürnberg die Klasse, der FCN muss weiter zittern. In Düsseldorf (3:3 gegen Hannover) und Karlsruhe (2:0 gegen Lauten) wurden zwei Urgesteine verabschiedet. Darmstadt ist bereits aufgestiegen, Heidenheim und der HSV streiten sich um den zweiten Aufstiegsplatz. Sandhausen muss runter.

Abstiegskampf pur im Frankenland: Dem FCN reichte ein Sieg für den Klassenerhalt, den zuletzt viermal siegreichen Rostockern sogar ein Punkt - und der gelang. Zwar war der Club zunächst tonangebend, doch die dicken Chancen ergaben sich für die Hanseaten - Fröling, Pröger und Hinterseer kamen der Führung nahe. Kurz vor der Pause hatte der FCN Glück, dass Roßbach bei seinem Abstauber nach einem von Keeper Klaus unnötig verursachten Freistoß haarscharf im Abseits stand. Im zweiten Abschnitt scheuten beide Teams zunächst das letzte Risiko, ein von Roßbach geblockter Schuss von Duah (56.) war lange das höchste der Gefühle. In der Schlussphase machten die generell aktiveren Franken nochmal Dampf, doch Handwerker (89.) ließ die große Chance liegen. Während die Rostocker feierten, geht beim Club das Zittern weiter - nur mit einem Sieg in Paderborn ist der Klassenerhalt für den Tabellen-15. gewiss, ansonsten droht die Relegation. Das zwei Punkte dahinter liegende Bielefeld (in Magdeburg) hat schließlich das wesentlich bessere Torverhältnis.

Hennings-Abschied endet mit turbulentem Remis

Die Partie zwischen Düsseldorf und Hannover stand im Zeichen des Abschieds von Rouwen Hennings. Der langjährige Fortuna-Stürmer nahm zunächst auf der Bank Platz und musste mit ansehen, wie Hannover durch Teuchert (12.) und Schaub (21.) mit 2:0 in Front ging. Klaus (30.) brachte jedoch die Hoffnung zurück, die Fortuna war dem Ausgleich vor der Pause mehrmals nahe - und schaffte ihn nach Wiederanpfiff. Wieder war es Klaus, der den Doppelpack mit einem Hennings-Trikot feierte. Ab der 74. Minute war der 35-Jährige auch selbst mit dabei und leitete das 3:2 von Ginczek mit ein. Doch Beier hatte mit einem feinen Distanzschuss das letzte Wort - 3:3.

KSC besucht emotionalen Gordon

Auch beim KSC wurde mit Daniel Gordon ein Urgestein verabschiedet. Die Partie gegen das viermal in Folge sieglose Kaiserslautern hatte in der ersten Hälfte wenige Höhepunkte zu bieten, lediglich Klements Freistoß (27., Gersbeck parierte) und der anschließende Eckball (Niehues verfehlte das Ziel knapp) ließen aufhorchen. Auch nach der Pause waren die Roten Teufel das gefährlichere Team, unter anderem musste Franke nach einem Abschluss von Boyd auf der Linie klären (58.). Doch es war der gerade eingewechselte Karlsruher Zivzivadze, der mit seinem ersten Kontakt die Torlosigkeit in Baden beendete. In der Nachspielzeit verließ der ausgewechselte Gordon unter Tränen das Feld, seine Kollegen besuchten ihn nur kurz darauf - Nebels 2:0 wurde natürlich ausgiebig mit dem Abwehrspieler zelebriert.

Zwei Platzverweise und ein Elfmeter: HSV hat Relegationsrang sicher

Jubel bei Heidenheim (l.) und beim HSV (r.), Trauer bei Sandhausen. imago images

Der Hamburger SV hat das Topspiel am Samstagabend dieses 33. Zweitliga-Spieltags mit 2:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth gewonnen und damit zumindest den Relegationsrang sicher. Bei einem Punkt Rückstand auf den 1. FC Heidenheim kann der HSV am 34. Spieltag sogar noch direkt aufsteigen, muss dazu aber selbst beim SV Sandhausen gewinnen und auf Schützenhilfe von Jahn Regensburg hoffen.

Im Volksparkstadion boten beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Der HSV erwischte den besseren Start, das Kleeblatt kämpfte sich mit zunehmender Spieldauer aber rein. Doch der HSV ging dank eines sehr guten Tores von Muheim (27.) mit einem 1:0 in die Kabine. Munter ging es auch nach dem Seitenwechsel weiter. Nachdem Benes vom Punkt eiskalt verwandelt hatte (69.), deutete vieles auf einen souveränen Sieg des HSV hin. Doch nachdem Petkov auf 1:2 für Fürth verkürzt hatte (84.) und Jatta in der 87. Minute vom Platz geflogen war, kam noch einmal Spannung auf. Doch auch die SpVgg verlor in der Nachspielzeit einen Mann - Abiama sah glatt Rot (90.+5) . So brachte der HSV die drei Punkte nach Hause.

Paderborn bleibt zweitklassig - Bielefeld droht die Relegation

Paderborns schwindend geringe Aufstiegschancen hätten durch einen Derbysieg auf der Alm konserviert werden können, dort ging aber die Arminia durch einen platzierten Flachschuss von Lasme in Führung (8.) - verdient. Etwas später bestrafte Pieringer eine kollektive Schläfrigkeit der Bielefelder (25.), ein feiner Schlenzer von Vasiliadis brachte sie aber noch vor der Pause wieder in Führung (36.).

Schon vor der Pause hatte der DSC eine höhere Führung verpasst, danach ging es unmittelbar so weiter - Lasme scheiterte an Huth (46.). Bielefeld blieb am Drücker, doch ein Patzer machte der Arminia einen Strich durch die Rechnung: Nadjs Schuss ließ Fraisl vor die Füße von Conteh prallen, der ausglich (58.). In der Folge kam der SCP auf und war dem dritten Treffer näher - Srbeny traf in der 90. Minute den Pfosten -, der Treffer wollte nicht mehr fallen. Der Aufstieg ist für Paderborn somit vom Tisch, Rivale Bielefeld hat den direkten Klassenerhalt nicht mehr in eigener Hand.

Regensburg siegt wohl vergeblich

Das Kellerduell in Braunschweig war gerade angepfiffen, da brachte Pherai die Eintracht bereits überlegt in Führung (2.). Ein heftiger Dämpfer für Regensburg, das den Abstieg nur durch einen Sieg verhindern konnte. Der Jahn ließ sich aber nicht hängen. Makridis gab den Gästen per herrlichem Volley Hoffnung (21.), die wenig später einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Owusu wurde gefoult und schoss selbst - in die Arme von Keeper Hoffmann (30.).

Seinen Fehlschuss wollte der Angreifer aber nicht auf sich sitzen lassen, kurz nach Wiederbeginn glich Owusu per Flachschuss aus (48.). Keeper Urbig hielt die SSV-Führung später fest (58.), die alleine aber noch nicht reichte - auch dann nicht, als Albers aus Abseitsposition zum vermeintlichen 3:1 traf (69.). Shipnoskis Lattenkracher (78.) oder Gelb-Rot für Makridis (90.+4) änderten ebenfalls nichts mehr daran, dass der direkte Abstieg bei drei Punkten und 15 Toren Rückstand auf den Tabellen-16. Bielefeld nur noch rein theoretisch abzuwenden ist.

Heidenheim dem Aufstieg nah - Sandhausen muss runter

Großer Jubel: Der 1. FC Heidenheim könnte erstmals Bundesliga spielen. IMAGO/Eibner

Der FCH dem Aufstieg so nah, der SVS dem Abstieg noch ein kleines bisschen näher. Die Gäste mussten auf der Ostalb siegen, um nicht abzusteigen, doch die erste Chance hatte Heidenheim: Thomalla fehlten Zentimeter (11.). Trotz der Siegpflicht konzentrierte sich Sandhausen hauptsächlich auf die Defensive, doch kurz vor der Pause hatte Esswein die SVS-Führung auf dem Fuß - Pfosten (39).

Auch den zweiten Abschnitt bestimmte Heidenheim, selbst wenn Pick noch ausließ (57.). Der Druck nahm zu, bis Beste die Hausherren aus dem Rückraum erlöste (68.). Kleindienst hätte beinahe erhöht (73.). Äußerst aktiv verwaltete der FCH einen verdienten Sieg, der ihn einen weiteren Schritt näher Richtung Bundesliga bringt - und dafür sorgt, dass der SV Sandhausen nach elf Jahren aus der 2. Bundesliga abgestiegen ist.

Darmstadt besiegelt es aus eigener Kraft

Mit einem 1:0-Sieg über Magdeburg machte Darmstadt den Aufstieg perfekt. Der FCM entpuppte sich dann aber als gefährlicher Gegner, der über El Hankouri (14.) an der Führung schnupperte. Sekunden zuvor hatte Heber noch auf der Linie gegen Tietz gerettet. Kurz vor der Halbzeit brandete dann aber riesiger Jubel am Böllenfalltor auf, als Tietz' zunächst wegen Abseits nicht anerkannter Treffer nach VAR-Check doch gegeben wurde (38.).

Die Lilien befanden sich damit auf Bundesliga-Kurs, mussten aber weiter auf der Hut bleiben, was Schuhens starke Rettungstat gegen Ceka eindrucksvoll unter Beweis stellte (45.+4). Nach dem Seitenwechsel blieb es ein unterhaltsames, weil ausgeglichenes Duell. Je länger das Spiel andauerte, desto mehr waren die Darmstädter auf Ergebnissicherung aus. Schuhen musste dann aber bei einer Doppelchance von Schuler und Ceka sein ganze Können aufbieten, um seinen Kasten sauberzuhalten (74.). Letzten Endes blieb es beim knappen 1:0, das den SVD zurück in die höchste deutsche Spielklasse katapultierte - und nach Abpfiff einen Platzsturm in Darmstadt auslöste.

St. Pauli wahrt rechnerische Aufstiegschance

In Kiel wahrte St. Pauli mit einem 4:3 seine theoretische Chance auf Platz drei, doch die Kiez-Kicker taten sich zunächst schwer und gerieten per cool verwandeltem Foulelfmeter (Vasilj an Bartels) von Skrzybski gar in Rückstand. Danach wurden die Gäste mutiger und kamen über Afolayan, der mit Glück und Geschick verwandelte, zum Ausgleich (39.). Nach Wiederanpfiff glänzte Vasilj mit einer tollen Parade gegen Reese (47.) - und war damit die Initialzündung für verbesserte Hanseaten, die sich aufmachten, drei Punkte mitzunehmen. Wahls Eigentor zum 1:2 half St. Pauli noch (53.), ehe Daschner die frühe Vorentscheidung herbeiführte (61.).

Danach wurde es wild: Zunächst erhöhte Paqarada unter großer Mithilfe des unglücklich agierenden Kirkeskov (74.), dann konterte Komenda postwendend mit dem 2:4 für die Störche. Nachdem Afolayan Gelb-Rot wegen unerlaubten Betretens des Platzes gesehen hatte (88.), verkürzte Reese noch auf 3:4 (90.+3). Dabei blieb es dann aber. Durch den Sieg halten die Hamburger den Druck auf den Tabellendritten HSV aufrecht, der damit am Samstag gegen die SpVgg Greuther Fürth mindestens einen Punkt benötigt, um sich Relegationsplatz drei einen Spieltag vor Schluss endgültig zu sichern.