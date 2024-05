Halbzeit in Rostock: Nach dem vermeintlichen Führungstreffer für Karlsruhe, der zurückgenommen wurde machte Rostock zunächst mehr Druck nach vorne - und ging durch Neidharts satten Schuss in Führung. Anschließend überließ die Kogge dem KSC mehr und mehr den Ball, was die Gäste aber nicht zu Großchancen nutzen konnten.