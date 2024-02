Aus dem Nichts geht der HSV in Führung! Van der Brempt marschiert auf rechts nach vorne und spielt flach quer an den Strafraum, wo Bachmann den Ball unglücklich zu Dompé verlängert. Der Linksaußen geht an Ruschke vorbei und spitzelt die Kugel mit dem rechten Fuß an Kolke vorbei.