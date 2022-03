Rostock feiert trotz Teroddes Dreierpack - Schalke jetzt sechs Punkte hinter St. Pauli

Rostock hatte bei der Achterbahnfahrt auf Schalke am Samstag das letzte Wort und fuhr im Tabellenkeller wie Sandhausen wichtige Punkte ein. Die Königsblauen hingegen liegen wieder sechs Punkte hinter St. Pauli, das durch den ersten Liga-Heimsieg des Jahres vorerst Platz 2 eroberte.

Am Ende einer ereignisreichen Woche mit der Trennung vom russischen Hauptsponsor lief Schalke im Heimspiel gegen Rostock schon mit dem Logo des neuen Trikotsponsors "Vivawest" über dem Schriftzug "GEmeinsam für Frieden" auf - und es ging turbulent weiter für die Königsblauen: Dreimal gerieten sie gegen den Abstiegskandidaten in Rückstand, dreimal glich Terodde per Kopf aus. Mit 19 Treffern führt Schalkes Angreifer die Torschützenliste nun an. Sein Team stand am Ende dennoch mit leeren Händen da! Nachdem Hansa das 3:3 in der Schlussphase mit Mann und Maus verteidigt hatte, setzen die Gäste in der fünften Minute der Nachspielzeit noch einmal zum Konter an - Fröling vollendete und bescherte den Rostocker einen umjubelten Auswärtssieg.

St. Pauli feiert ersten Liga-Heimsieg 2022

Schalke liegt nach der Heimniederlage nun wieder sechs Punkte hinter Platz 2, den zumindest für eine Nacht der FC St. Pauli einnimmt. Nach dem unglücklichen Aus im DFB-Pokal bei Union Berlin fuhren die Hamburger gegen den Karlsruher SC den ersten Liga-Heimsieg des Jahres ein. Kyereh stellte für die Gastgeber per Doppelpack (14./25.) früh die Weichen, Makienok (35.) legte noch vor der Pause sehenswert nach. Danach ließ St. Pauli es etwas zu ruhig angehen: Hofmann (66.) verkürzte für den KSC. Richtig brenzlig wurde es für die Hausherren aber nicht mehr.

Wichtige Punkte für Sandhausen - Okoroji verwandelt Ecke direkt

Wie Rostock fuhr auch Sandhausen im Tabellenkeller wichtige Punkte ein: Beim 3:1-Erfolg gegen Hannover zirkelte Okoroji eine Ecke direkt ins Tor (7.) und war auch am zweiten SVS-Treffer beteiligt, als Franke den Ball nach seiner Flanke unglücklich ins eigene Tor beförderte (19.). Auf den zweiten Rückschlag antwortete Hannover durch Stolzes Anschlusstreffer schnell (21.). Nach der Pause musste 96 den Torhüter wechseln (Hansen für Zieler), steigerte sich aber. Für die Entscheidung sorgte dann jedoch Bachmann (81.).

Skarkes relativ harmloser Schuss ins Glück

Darmstadt 98 eroberte nach einer furiosen Aufholjagd am Freitag zumindest vorübergehend die Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht besiegte den 1. FC Heidenheim nach einem 0:2-Rückstand mit 3:2 (0:1) und löste Werder Bremen ab. Die Bremer können am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Dynamo Dresden aber wieder vorbeiziehen.

Dabei sah es nach FCH-Toren von Kühlwetter (17. Minute) und Leipertz (62.) für lange Zeit nach einem Auswärtsdreier in diesem Topspiel aus. Doch Lilien-Profi Seydel startete mit seinem 1:2-Anschluss die verrückte Aufholjagd (77.). Nur vier Minuten später traf Tietz zum schon lautstark umjubelten 2:2 (81.), ehe zwei Minuten später Skarke aus der Distanz abzog und mit einem absolut haltbaren Flachschuss, den Keeper Müller jedoch passieren ließ, das 3:2 verbuchte. Lieberknecht & Co. hielt es nach diesem Treffer nicht mehr an der Seitenlinie.

Paderborn beendet Negativlauf

Der SC Paderbon hat im zweiten Spiel des Abends nach zuletzt fünf sieglosen Spielen wieder gewonnen. Die Ostwestfalen bezwangen dabei Holstein Kiel in der Fremde mit 4:3 (1:1) und festigten so ihre Position im Tabellenmittelfeld. Ron Schallenberg brachte den SCP vor 9174 Zuschauern in Führung (19. Minute), Fiete Arp glich zunächst vier Minuten später aus (23.). Dann schossen Maximilian Thalhammer (54.), Florent Muslija (74.) und Jamilu Collins (76.) die Ostwestfalen bereits deutlich mit 4:1 in Führung. Alexander Mühling vom Elfmeterpunkt (81.) und Benedikt Pichler (87.) verkürzten zwar noch, den möglichen Ausgleich schafften die Gastgeber aber nicht mehr.

Die Störche rutschen so immer mehr in Richtung Abstiegsstrudel, die Kieler haben nun schon drei Ligaspiele in Serie verloren.

