Rostock fehlt "die Geilheit zu gewinnen" - und mehr

Hansa Rostock bleibt ein Sorgenkind der 2. Liga, auch unter Alois Schwartz. Bei der Kogge muss sich dringend einiges ändern.

Vorletzter der Tabelle, wieder einmal kein Tor erzielt und in den vergangenen sechs Spielen nur einen Punkt eingefahren: Es läuft ganz und gar nicht bei Hansa Rostock. Dies machte sich auch beim 0:3 im Ost-Duell beim 1. FC Magdeburg bemerkbar.

Ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass wir viel Arbeit vor uns haben. Rostocks Trainer Alois Schwartz

Die Premiere von Neu-Coach Alois Schwartz misslang gehörig. Der Trainer hatte so etwas bereits erwartet, "ich habe schon im Vorfeld gesagt, dass wir viel Arbeit vor uns haben". Und siehe da: "Das hat man in diesem Spiel gesehen."

Nach der Offensive schwächelt nun auch die Defensive

Die üblichen Mängel der Kogge konnte Schwartz in den wenigen Tagen seit seiner Amtsübernahme Ende März also nicht ausmerzen. Das große Sorgenkind der Rostocker bleibt die Offensive, mit 21 Toren die schwächste der Liga. Nur drei Treffer erzielte Hansa in den vergangen sechs Partien.

Doch damit nicht genug: Stürmer John Verhoek sah nach knapp einer Stunde in Magdeburg Gelb-Rot, obendrein präsentierte sich die vorher oft sattelfeste Abwehr schwach, wie schon beim 2:5 gegen Fortuna Düsseldorf in der Woche zuvor. Innenverteidiger Rick van Drongelen wird von der Klubwebsite nicht umsonst wie folgt zitiert: "Wir haben zu Recht verloren. Magdeburg war klar besser und auch schon vor der Roten Karte überlegen."

Van Drongelen bemängelt "die Körpersprache"

Van Drongelen stellt klar: "Die Körpersprache muss anders sein. Wir müssen auf den Platz bringen, was wir gut können." Nur habe dies gegen den FCM niemand gemacht. Ryan Malones Fauxpas vor dem ersten Tor sei dennoch "nicht ausschlaggebend" gewesen.

Dies unterstrich auch Verhoek, der am Sonntag (13.30 Uhr) gegen Holstein Kiel fehlen wird. Stattdessen fehle "die Geilheit, Spiele zu gewinnen". Kollege van Drongelen weiß, dass in den bleibenden acht Partien "ein anderes Gesicht" her muss. Hansa braucht dringend Zählbares.

Dafür muss eine weitere Misere beendet werden: Rostock hat seit acht Heimspielen (ein Punkt) nicht mehr gewonnen.