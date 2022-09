Rost vor Spiel bei 1860 unter Druck: "Ich verstehe alle Fans"

Erzgebirge Aue gastiert am Freitag bei den Löwen. Die Mannschaft von Trainer Timo Rost hat im bisherigen Saisonverlauf kein einziges Spiel gewonnen und steht dementsprechend unter Zugzwang.

Erzgebirge Aue steckt in der Krise. In acht Spielen hat der Klub aus Sachsen lediglich drei Punkte gesammelt. Damit sind die Veilchen derzeit Tabellenletzter. Der Druck vor dem Spiel gegen den TSV 1860 München am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ist dementsprechend groß - auch für Trainer Timo Rost, der den kommenden Gegner auf der Spieltags-Pressekonferenz in höchsten Tönen lobte: “Freitagabend im Grünwalder zu spielen, ist für uns ein Highlight. München hat eine sehr spielstarke Mannschaft, die wirklich mit sehr viel Dynamik agiert." Der TSV steht punktgleich (19) mit Tabellenführer Elversberg auf Platz zwei der Tabelle.

In einem Spiel, in dem sein Team der Außenseiter sein wird, rechnet Rost mit einer Münchner Offensive, die hoch presst: "Wir erwarten schon eine Mannschaft, die uns wahrscheinlich hoch anläuft und alles versuchen wird, uns vor Probleme zu stellen. Darauf müssen wir uns einstellen. "

Wir brauchen jetzt Führung auf dem Platz, wir brauchen Jungs, die vorneweg marschieren. Timo Rost

Der in die Kritik geratene Rost nahm zuletzt an einem Treffen der Gremien teil. Ziel der Sitzung war es, eine Bestandsaufnahme zu machen und Dinge zu analysieren, die zuletzt nicht funktioniert haben. Der ehemalige Bayreuth-Trainer gab dabei an, die Frustration der Aue-Fans nachvollziehen zu können: "Ich verstehe alle Fans, die wollen, dass der Verein ganz schnell wieder in die Erfolgsspur kommt".

Vor der mutmaßlich auch für seinen Job essenziellen Partie in der bayrischen Landeshauptstadt wies Rost auf die Bedürfnisse seines Teams hin: "Wir brauchen jetzt Führung auf dem Platz, wir brauchen Jungs, die vorneweg marschieren und als Einheit agieren und nicht jeder für sich". Die Rolle des Trainers sei dabei nicht zu vernachlässigen. "Ich habe auch ganz klar gesagt, dass ich mich hier und da hinterfragen muss", so Rost.

Mit Ausnahme von Marvin Stefaniak, der wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt, steht dem Trainer das gesamte Team zur Verfügung. Ohne große Personalsorgen zählt in München nur ein Sieg für Aue - und für Rost.