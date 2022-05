Rost verlässt Bayreuth - und übernimmt in Aue

Einem Medienbericht zufolge, der sich mit kicker-Informationen deckt, ist der Abschied von Timo Rost bei der SpVgg Bayreuth besiegelt - wie auch wohl das künftige Engagement des Trainers bei Erzgebirge Aue.

Heuert in Aue an: Timo Rost. IMAGO/Lackovic

Wie der "Kurier" am Samstagvormittag vermeldet hatte, ist der Abgang von Rost fix. Die Entscheidung habe der Coach seiner Mannschaft bereits am Freitag mitgeteilt. "Wir hoffen, dass wir schon nächste Woche einen Nachfolger präsentieren können", heißt es von Bayreuths Geschäftsführer Wolfgang Gruber in besagter Meldung. Die offizielle Stellungnahme des Vereins folgt nach dem finalen Saisonspiel beim TSV Buchbach (14 Uhr).

Nachdem sich Gerüchte in den letzten Wochen verdichtet hatten, steht Rost nach kicker-Informationen künftig an der Seitenlinie von Erzgebirge Aue. Erste Verhandlungen hatte der Zweitliga-Absteiger im April bestätigt, nun soll der 43-Jährige die Sachsen zurück ins Unterhaus führen.

Erfolgreiche Zeit in Franken - Erfolgsduo verabschiedet sich

Rost hatte in Bayreuth 2018 übernommen und die Altstädter in den vergangenen Jahren zu einer Spitzenmannschaft in der Regionalliga Bayern geformt. In der abgelaufenen Spielzeit krönte sich die SpVgg zum Meister, machte den Aufstieg perfekt und tritt kommende Saison in der 3. Liga an.

Neben dem Trainer verlässt auch der sportliche Leiter Marcel Rozgonyi die Franken. Erst gestern hatte Bayreuth die Vertragsverlängerung von 14 Spielern und den Neuzugang Martin Thomann bekannt gegeben.