Rost über Aues Misere: "Irgendwann mal in Tore ummünzen"

Erzgebirge Aue steckt in der Krise. Trotz einer ansprechenden Leistung blieben die Veilchen auch im Sachsenderby gegen Dresden ohne Sieg. Trainer Timo Rost genießt Rückendeckung, weiß aber auch, dass der Druck zunimmt.

Nur zwei Chancen gestattete Aue den Gästen aus Dresden am Sonntagnachmittag. Pech für die Veilchen: Dynamo nutzte die zweite kurz vor Schluss und trug den Derbysieg davon. "Mit einem Angriff das Spiel abzugeben, ist unfassbar bitter für uns", ärgerte sich Rost. "Der Einsatz war da, die Kompaktheit war da, bis auf die eine Situation."

Die engagierte Leistung seiner Mannschaft blieb ohne Ertrag - kein Punkt, der erste Sieg lässt weiter auf sich warten, nur drei Tore sprechen darüber hinaus eine deutliche Sprache. "Was mich positiv stimmt, ist der Auftritt. Die Jungs sind runter vom Platz und können sich nichts vorwerfen", stellte sich der im Sommer aus Bayreuth gekommene Coach trotzdem vor sein Team.

Trotz des schwachen Saisonstarts genießt Rost aber weiter das Vertrauen der Verantwortlichen. Dennoch erhöht sich so langsam der Druck - zumal Aue am Freitag (19 Uhr, LIVE! bei kicker) die vermeintlich leichte Aufgabe bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen vor der Brust hat. "Wir müssen schauen, diesen Auftritt und die Chancen, die wir in jedem Spiel uns erarbeiten, irgendwann mal in Tore umzumünzen, um ein Spiel auch mal für uns zu entscheiden", betont er.

Denkbar, dass sich bis dahin auch noch was am Kader tut. Rost schließt weitere Neuzugänge nicht aus: "Wir halten die Augen und Ohren offen. Wenn wir glauben, dass uns ein Spieler qualitativ besser macht, werden wir mit Sicherheit noch etwas tun."