Rost nach Aue? "Schon ein wenig verwunderlich"

Bayreuth steht im Rennen um die Meisterschaft vor zwei entscheidenden Spielen. Störfeuer um Trainer Timo Rost kommen dem Bayern-Regionalliga-Primus ungelegen. Die SpVgg hat am Mittwoch reagiert.

Seit September 2018 trägt Timo Rost die sportliche Verantwortung in Bayreuth, der Ex-Bundesliga-Profi (145 Bundesliga- und 95 Zweitligaspiele) formte aus einem Team, das 2017/18 gerade noch den Klassenerhalt schaffte, eine Spitzenmannschaft. Das blieb anderen Klubs nicht verborgen. "Kein Geheimnis, dass in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder Angebote höherklassiger Vereine bei ihm eingetrudelt sind", schreibt die SpVgg in einer Pressemitteilung.

Das neueste Interesse soll aus Aue kommen, wo Pavel Dotchev seinen Nachfolger sucht. "Timo Rost selbst zeigte sich von der Meldung, wonach er Trainer in Aue wird, durchaus überrascht", reagierte der Verein am Mittwoch auf einen Medienbericht.

"Das sowas jetzt lanciert wird, ist schon ein wenig verwunderlich", meinte Rost, schließlich stehen für den Regionalliga-Tabellenführer nun die beiden wichtigen Partien bei der SpVgg Unterhaching und gegen den unmittelbaren Verfolger FC Bayern München an. "Wir haben zwei große Ziele. Die Qualifikation für den DFB-Pokal und den Aufstieg in die 3. Liga. Und da lassen wir uns von so etwas nicht aus der Ruhe bringen", gibt sich Rost gelassen.

Rost in Gesprächen mit Bayreuth

Vielmehr kann sich der 43-Jährige "natürlich gut vorstellen, dass ich nach einem Aufstieg hier in Bayreuth bleibe. Wir sind in Gesprächen".