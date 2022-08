Rost: "Das müssen wir definitiv verbessern"

Stockend startete Zweitliga-Absteiger Aue in die neue Saison. Die Pokalniederlage gegen Mainz brachte für Coach Timo Rost weitere Erkenntnisse - und eine Sache, die er im Idealfall nicht mehr sehen will.

"Uns war klar, dass wir nicht viele Chancen bekommen werden, die ein, zwei Chancen, die wir hatten in der ersten Halbzeit, die musst du gegen einen solchen Gegner nutzen. Das haben wir leider nicht gemacht", sagte Timo Rost auf der Pressekonferenz nach dem 0:3 am Sonntagabend gegen Mainz in der ersten Pokalrunde.

Auch Kapitän Dimitrij Nazarov schlug in eine ähnliche Kerbe: "Wir wollten endlich seit einiger Zeit in die 2. Runde. Wir hatten eine Riesenchance auf das 1:0, wenn wir die machen, dann explodiert hier glaube ich das Stadion, dann kriegt auch Mainz ein paar Probleme."

Doch dem war nicht so - und am Ende gab es eben einen klaren Sieg für den Favoriten aus der Bundesliga. Nach dem 1:1 am ersten Spieltag in Freiburg in sehr langer Überzahl die nächste Enttäuschung für Aue. Erkenntnisse für die weitere Saison nahm Rost natürlich mit - und da hat ihm eine Sache so gar nicht gefallen: "Was mich sehr ärgert, wenn du das zweite und dritte Tor ansiehst, dass du im eigenen Stadion ausgekontert wirst. Das ist noch ein Punkt, den wir definitiv verbessern müssen."

Doch nach dem Abstieg und viel Bewegung im Kader braucht es im Erzgebirge auch Zeit. "Bei uns ist es ein Neuanfang, den müssen wir gehen, den werden wir auch beständig gehen. Deswegen nehmen wir unsere Lehren mit", betont der aus Bayreuth gekommene Trainer.

Interesse an Klingenburg?

Apropos viel Bewegung im Kader. In Aue soll sich dahingehend auch noch etwas im Mittelfeld und auf der linken Seite tun. Der MDR berichtet nun davon, dass der Absteiger an René Klingenburg vom 1. FC Kaiserslautern interessiert ist. Der Mittelfeldmann spielt seit der vergangenen Saison für die Pfälzer, kam in der aktuellen Spielzeit aber noch nicht zum Einsatz. Klingenburg würde definitiv ins Profil beim Absteiger passen, denn für die Sechs/Acht wird noch ein neuer Spieler gesucht.