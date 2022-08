Rost: "Brauchen zeitnah ein Erfolgserlebnis"

Vor dem Kellerduell gegen Rot-Weiss Essen ist der Druck bei Erzgebirge Aue groß - derzeit steht man mit nur drei Zählern auf dem vorletzten Rang. In der Pressekonferenz vor dem Spiel äußerte sich Timo Rost zur Situation seiner Mannschaft und zur Causa Clemens Fandrich.

Nach dem verpatzten Saisonstart mit nur drei Punkten aus den ersten sechs Spielen kommt dem Kellerduell zwischen Erzgebirge Aue und Aufsteiger Rot-Weiss Essen direkt richtungsweisende Bedeutung zu. Besonders bei der Chancenverwertung hapert es noch, mit nur drei erzielten Treffern stellen die Veilchen zusammen mit Dortmund und Bayreuth die schlechteste Offensive der 3. Liga. Das weiß natürlich auch Timo Rost, der sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel zu den Zielen seiner Mannschaft und zu potenziellen Neuzugängen äußerte.

Rost fordert eine bessere Chancenverwertung

"Wer das Spiel gegen Dynamo Dresden gesehen hat, weiß, dass wir klar die bessere Mannschaft waren und uns dort ganz klar hätten belohnen müssen", analysierte der Trainer die Niederlage im Sachsenderby am vergangenen Wochenende. Für den 44-Jährigen sei es wichtig zu sehen, dass seine Truppe diese Möglichkeiten generieren kann, nun gehe es im zweiten Schritt aber darum, diese auch zu nutzen.

Das gelte es im Essener "Hexenkessel", wie Rost das Stadion an der Hafenstraße bezeichnete, umzusetzen. "Wir brauchen zeitnah ein Erfolgserlebnis, um unseren Weg weiter gehen zu können", forderte der Trainer. Leicht wird es jedoch nicht, schließlich muss Essen als Tabellenletzter selbst dringend punkten. "Ich erwarte eine Essener Mannschaft, die versuchen wird, gegen uns punktemäßig den Bock umzustoßen."

Er hat mir allerdings in mehreren Gesprächen zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr für Aue spielen will. Aues Trainer Timo Rost über Clemens Fandrich

Das Duell am Freitag bedeutet auch ein Wiedersehen mit Mittelfeldspieler Clemens Fandrich, der Aue im Sommer nach sechs Jahren im Verein den Rücken kehrte. "Ich habe Clemens signalisiert, dass ich gerne weiter mit ihm arbeiten möchte. Er hat mir allerdings in mehreren Gesprächen zu verstehen gegeben, dass er nicht mehr für Aue spielen will", erzählte Rost über den Wechsel des 31-Jährigen. In der Abstiegssaison im vergangenen Jahr seien "zu viele Dinge vorgefallen", so Rost, doch über genaue Gründe wollte er sich nicht äußern. "Das ist nichts für die Öffentlichkeit", kommentierte er knapp.

Rost schließt weitere Neuverpflichtungen nicht aus

Auf die Frage, ob zum Ende des Transferfensters noch Verstärkungen geplant seien, gab sich Rost bedeckt. "Wir sind mit einigen Spielern in Gesprächen, müssen aber schauen, ob die uns auch qualitativ weiterhelfen", gab der Trainer zu verstehen. Besonderes Augenmerk liege darauf, dass potenzielle Neuverpflichtungen auch "nach Aue wollen". Rein fußballerisch sei Aue eine "Top-Adresse", bei einigen Spielern würden laut Rost dennoch Bedenken vorherrschen. "Es nützt nichts, wenn wir Top-Spieler verpflichten, die dann nicht mit dem letzten Ehrgeiz bei der Sache sind."

Namentlich könnte Heidenheims Merveille Biankadi und der ehemalige Nürnberger Nikola Dovedan gemeint sein. "Das sind hochinteressante Spieler, mit denen wir uns beschäftigen und auch schon Gespräche geführt haben", gab Rost auf Nachfrage zu. Allerdings hätten beide zu verstehen gegeben, sich wohl nach höherklassigen Aufgaben zu sehnen. Es bleibt also abzuwarten, ob nach dem Umbruch im Sommer noch weitere Neuzugänge im Erzgebirge landen.