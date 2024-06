Rossi lässt Gündogan-Szene nicht los

Weil Deutschlands Führungstreffer am Mittwoch zählte, fühlt sich Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi immer noch benachteiligt. Das wusste er vor dem Gruppenfinale gegen Schottland zu nutzen.

Wenn nach einem Spiel über den Schiedsrichter gesprochen wird, ist es in der Regel kein gutes Zeichen, und wenn es schon vorher passiert, erst recht nicht. Spätestens nach Ungarns Abschlusspressekonferenz wusste Facunda Tello jedenfalls, dass er an diesem Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Stuttgart ganz besonders im Fokus stehen würde.

Tello, ein 42-jähriger Argentinier, der wegen einer Kooperation zwischen der UEFA und dem südamerikanischen Verband CONMEBOL seine erste EM erlebt und seine Premiere beim 3:1 der Türkei gegen Georgien mühelos meisterte (kicker-Note 2), leitet das Duell zwischen Ungarn und Schottland, bei dem beide Teams auf einen Sieg angewiesen sind.

Und Marco Rossi, Nationaltrainer der Ungarn, appellierte vor dem Finale in der "deutschen" Gruppe A nicht nur an seine noch punktlose Mannschaft, sondern explizit auch an Tello. Just in Stuttgart hatte der Italiener schließlich gerade erst eine Schiedsrichter-Erfahrung gemacht, die ihn offenbar bis heute nicht loslässt: Nach dem 0:2 gegen Deutschland hatte er Referee Danny Makkelie vorgeworfen, den Körpereinsatz von Ilkay Gündogan gegen Willi Orban kurz vor dem 0:1 durch Jamal Musiala falsch, nämlich nicht als Foul bewertet zu haben ("Der Schiedsrichter war der Schlimmste").

Bei seiner PK vor dem Schottland-Spiel wusste Rossi die Szene - die Gündogan ebenso wie der kicker und die kicker-User gänzlich anders bewertete - für seine Zwecke zu nutzen: Er baute schon mal Druck auf Tello auf. Als er danach gefragt wurde, was er von Tello erwarte, antwortete er: "Das, was ich von allen Schiedsrichtern erwarte: dass sie von der ersten bis zur letzten Minute eine einheitliche Linie verfolgen. Der niederländische Schiedsrichter hat das in unserem Spiel gegen Deutschland nicht getan."

"Wir sollten genauso geschützt werden wie Deutschland oder England"

Er wolle damit nicht nach Entschuldigungen für die Niederlage suchen, betonte Rossi und hielt der DFB-Elf zugute, dass sie wohl auch gewonnen hätte, wenn das "glasklare Foul" gepfiffen worden wäre. Aber darum gehe es ihm auch gar nicht. "Der Punkt ist, dass in einem Turnier wie diesem, insbesondere wenn man einen VAR hat, das Prestige einer Mannschaft keine Rolle spielen sollte. Wir oder Georgien sollten genauso geschützt werden wie Deutschland, England oder Italien."

Bei einem Sieg gegen Schottland dürfte Ungarn noch hoffen, als einer der vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen, müsste dafür aber wohl auch ordentlich an der Tordifferenz (-4) arbeiten. "Bis jetzt hatten wir in den wichtigen Momenten kein Glück", sagte Rossi. "Alle sind gegen uns gelaufen." Insgeheim wird er hoffen, dass sich Tello in der einen oder anderen kniffligen Szene an diese Worte erinnert - er wäre nicht der erste Trainer, der einen derartigen Psychotrick versucht.