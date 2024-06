Rossi: Erster EM-Sieg und gute Entscheidungen

Am Ende ließ sich Marco Rossi mittragen von den Emotionen, riss die Arme in die Höhe. Der Glaube an den Einzug in die K.-o.-Runde dieser EURO, er lebt bei den Ungarn dank des 1:0 über Schottland. Auch dank zweier Entscheidungen des Trainers.

Marco Rossi freut sich mit Zsolt Nagy über den späten Sieg. IMAGO/Shutterstock