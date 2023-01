Roses Warnung und Werners Hoffnung auf "Phase zwei"

Die Vorzeichen sprechen klar für die seit 14 Pflichtspielen ungeschlagenen Leipziger, und wohl gerade deshalb warnte Trainer Marco Rose am Montag eindringlich vor dem Gastspiel beim Schlusslicht FC Schalke 04.

"Jedes Spiel in der Bundesliga ist harte Arbeit. Wenn wir nicht auf den Punkt da sind, werden wir ein Problem kriegen. Wenn wir aber unsere Leistung bringen, Intensität aufnehmen und Fußball arbeiten, haben wir die Chance, unsere Qualität auf den Platz zu bringen und uns durchzusetzen", mahnte Rose auf der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining in Leipzig und dem Abflug ins Ruhrgebiet.

Starke Leipziger Bilanz gegen die Knappen

In den vergangenen Jahren waren die Schalker ein dankbarer Gegner für RB, das die letzten drei Duelle allesamt bei insgesamt 12:0 Toren gewann. Schalke blieb gar in fünf der jüngsten sechs Spielen gegen die Leipziger torlos, darunter auch in den letzten drei Heimpartien.

Doch lässt sich Rose nicht blenden. Der Coach hatte sich am spielfreien Samstag, einen Tag nach dem 1:1 gegen den FC Bayern, den Schalker Auftritt bei Eintracht Frankfurt im TV angeschaut - und kam wie viele Beobachter zum Ergebnis, dass das 3:0 für die Eintracht nicht annähernd das Kräfteverhältnis auf dem Platz widerspiegelte. "Das ist eine Mannschaft, die leidenschaftlich und intensiv um jede Chance kämpft. Die Richtung stimmt bei Schalke, aber trotzdem haben sie zu wenig Punkte", so Rose über die Mannschaft von Thomas Reis, der im Trainerlehrgang sein Sitznachbar war.

Die große Rotation ist nicht zu erwarten

Mit welcher Formation Rose starten will, ließ er am Montag aus nachvollziehbaren Gründen zwar offen, "auch weil ein paar Jungs noch Probleme haben". Die große Rotation allerdings ist nicht zu erwarten. Rose will eher "viel von dem auf den Platz bringen, was gegen Bayern gut funktioniert hat".

Rose mahnt gesundes Maß an

Das Remis gegen den Rekordmeister wertet der Coach auch mit dem Abstand von drei Tagen als ein überaus achtbares Ergebnis. Und er wehrt sich gegen jene Stimmen, denen dieser Teilerfolg zu wenig war. Bedingt durch die eigene Erfolgsserie hat Rose einen "großen Unterschied" ausgemacht zwischen den eigenen - fraglos großen - Ambitionen und der gestiegenen öffentlichen Erwartungshaltung. "Ich warne davor, die beiden Dinge auseinanderdriften zu lassen. Da will ich schon ein bisschen auf die Bremse drücken", mahnte Rose: "Man sollte da immer aufpassen, dass man ein gesundes Maß hält."

Startelfeinsatz für Werner?

Topscorer Christopher Nkunku fehlt wegen seiner Knieverletzung weiterhin, dafür rückt Timo Werner immer näher an die Startelf heran. Nachdem der von einem Syndesmoseriss genesene Torjäger gegen den FC Bayern bereits 23 Minuten beschwerdefrei absolvierte, soll er auf Schalke mehr Spielzeit bekommen. Rose stellte ihm gar das erhoffte Startelf-Comeback in Aussicht: "Vielleicht kann man jetzt tatsächlich Phase zwei angehen und lässt ihn von Anfang an einlaufen." In diesem Fall müsste wohl Emil Forsberg zunächst weichen.