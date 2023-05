Roses Startelf: "In der Saison noch nicht so oft beieinander"

In der vergangenen Saison war die Partie das Finale im DFB-Pokal, dieses Mal treffen sich der SC Freiburg und RB Leipzig eine Runde früher.

An diesem Dienstag gastieren die Sachsen zum Halbfinale im Breisgau (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), und Marco Rose weiß natürlich, dass die Partie besonders ist. "Das ist für beide Vereine ein tolles Spiel, in dem es um eine Menge geht," so der Trainer von RB Leipzig am Montag auf der Spieltags-Pressekonferenz. Es gehe "um das Pokalfinale, das Erlebnis Pokalfinale und um den Titel." Allerdings sagt Rose auch, dass sein Team bei aller gebotenen Emotionalität nicht überdrehen sollte. "Man muss nicht mehr und nicht weniger daraus machen, als es ist", sagt er.

Dass auf seine Mannschaft eine sehr schwere Aufgabe wartet, steht für Rose außer Frage. Der 46-Jährige nennt Freiburg "einfach eine gute Mannschaft", die über Jahre sehr konstant zusammengeblieben und deswegen "sehr eingespielt" sei. Zudem sei das Team seines Kollegen Christian Streich "sehr effizient und funktioniert als Mannschaft sehr gut", so der RB-Coach.

Rose und seine Spieler leben trotz des zuletzt bisweilen gezeigten Wankelmuts allerdings in der Gewissheit, dass Leipzig das Duell mit dem momentanen Tabellenvierten der Bundesliga - auf den RB am Samstag in der Liga erneut trifft - selbstbewusst anzugehen. "Großes Vertrauen in unsere Qualität", erachtet Rose als nötig, damit der Titelverteidiger erneut das Finale erreicht und damit dann zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren in Berlin wäre.

Nkunku und Dani Olmo wohl wieder vereint

Zusätzlich gespeist wird das Zutrauen in die eigenen Qualitäten auch durch die Personal-Situation. Nachdem Christopher Nkunku im Liga-Heimspiel am vergangenen Samstag gegen die TSG Hoffenheim sein Startelf-Comeback gab und seinen ersten Treffer nach seiner Verletzung verbuchte und auch Dani Olmo sich den 100 Prozent Match-Fitness nähert, kann Rose in Freiburg eine Startformation aufbieten, "die wir so in der Saison nicht oft beieinander hatten".

Schlagers Comeback rückt näher

Von den zuletzt leicht angeschlagenen Akteuren hat im Duell mit Hoffenheim am Samstag keiner weitere Wehwehchen erlitten. So muss Rose nur noch auf die Langzeitverletzten Peter Gulacsi (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) und Xaver Schlager verzichten. Letzterer absolviert nach seinem Anfang März erlittenen Syndesmose-Riss bereits wieder Teile des Mannschafts-Trainings und soll in der nächsten Woche komplett integriert werden.

Wann der blonde Mittelfeldakteur wieder zum Kader zählen kann, ist noch offen, vielleicht sogar schon im nächsten Heimspiel am 14. Mai gegen Bremen. "Es wäre schön, wenn er für uns dieses Jahr noch eine Rolle spielen könnte", sagt Rose, "es sieht gut aus."