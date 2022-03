Roses Sonderlob für Rückkehrer Passlack: "Felix ist ein Riesen-Junge"

Noch Monaten auf der Bank oder der Tribüne ist Felix Passlack am Sonntag auf die Bundesliga-Bühne zurückgekehrt. Dortmunds Rechtsverteidiger verdiente sich gegen Bielefeld ein Sonderlob von Trainer Marco Rose, der im nächsten Spiel gegen Mainz am Mittwoch auf einen Schwung Rückkehrer hofft.

Monatelang pendelte Felix Passlack zuletzt zwischen der Ersatzbank des BVB und einem Platz auf der Tribüne. Nicht etwa, weil den 23-Jährigen - wie so viele seiner Kollegen - immer wieder Verletzungen geplagt hätten. Nein, der Rechtsverteidiger stand stets genau auf der Kippe, wenn es um die Nominierung für den Spieltagskader ging. Mal fiel die Entscheidung gegen ihn aus, mal für ihn. Zum Einsatz aber kam Passlack, der zu Beginn der Saison noch vereinzelt in der Startelf gestanden hatte, seit dem 5:0-Champions-League-Sieg über Besiktas am 7. Dezember 2021 nicht mehr. Bis zum Spiel gegen Bielefeld.

Es gab ein paar Spiele, wo er die Chance schon eher verdient hätte. Das nehme ich auf mich, das habe ich ihm so auch gesagt. Marco Rose

Beim 1:0-Arbeitssieg des BVB feierte das Eigengewächs sein Comeback auf dem Platz - und verdiente sich gleich ein Sonderlob seines Trainers Marco Rose. "Felix ist insgesamt ein Riesen-Junge, der diesen Verein lebt, der immer da ist und in jedem Training Gas gibt", sagte der 45-Jährige, der unabhängig von der langen Verletzungsliste das Gefühl hatte, es sei mal wieder Zeit für Passlack: "Es gab ein paar Spiele, wo er die Chance schon eher verdient hätte. Das nehme ich auf mich, das habe ich ihm so auch gesagt." Umso mehr freue er sich über die Leistung, die Passlack gegen Bielefeld gezeigt habe. "Er hat ein gutes Spiel gemacht und gezeigt, dass er natürlich eine Option für uns ist."

In der Tat überzeugte der gebürtige Bottroper gegen die Arminia mit viel Arbeitseifer und einer konzentrierten Vorstellung. Auch das Zusammenspiel mit Marius Wolf, der vor ihm postiert war und das Tor des Tages erzielte, funktionierte gut. Nicht unwahrscheinlich ist es daher, dass Passlack und Wolf am Mittwoch die nächste gemeinsame Bewährungschance auf der rechten Seite erhalten.

Viele Änderungen in der Startelf sind gegen Mainz ohnehin nicht zu erwarten - auch wenn der BVB auf die Rückkehr einiger Stammkräfte hoffen kann. So besteht bei Innenverteidiger Mats Hummels und Raphael Guerreiro (beide COVID-19) die Chance, dass sie sich bis zum Spiel freitesten können. "Ihnen geht es besser", verriet Rose am Sonntagabend. "Die Möglichkeit Richtung Mainz besteht, aber wir müssen natürlich noch die Tests abwarten. Dann müssen wir schauen, wie sie trainiert haben." In jedem Fall soll das Duo gründlich medizinisch durchgecheckt werden, bevor es in den Kader zurückkehrt. Sollte alles okay sein und ihr Fitnesszustand es erlauben, ist eine Rückkehr in die erste Elf denkbar.

Maximal für den Kader wird es dagegen für Manuel Akanji reichen. Der Innenverteidiger sei "gut dabei" im Aufbautraining, sagte Rose, "mal sehen, ob wir ihn bis Mittwoch fit bekommen". Für Köln - also für die übernächste Partie am kommenden Sonntag - sei er "auf jeden Fall" eine Option. Noch offen ist auch, wann Kapitän Marco Reus zurückkehren kann. Am Sonntag war der Offensivspieler noch krank daheim.

Erling Haaland und Giovanni Reyna dagegen sind bereits einen Schritt weiter. Beide kam gegen Bielefeld in der letzten halben Stunde zum Einsatz, beiden war allerdings auch ihre Zwangspause zuletzt anzumerken. Während Haaland ohne nennenswerte Anschlussaktion blieb, verpasste Reyna bei seiner von Haaland eingeleiteten Chance in der 82. Minute das vorentscheidende 2:0.