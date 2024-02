Roses Rezept gegen Augsburgs Rasenprobleme: "Nur nicht rumflennen"

Nach dem Sieg gegen Union Berlin benötigt RB Leipzig in Augsburg ein weiteres Erfolgserlebnis, um den Anschluss an die Plätze für die Champions-League-Qualifikation nicht zu verlieren. Gesprächsthema Nummer eins ist dabei nicht der Gegner.

Von ihren Heimspielen sind es die Leipziger gewohnt, auf einem dichten und sehr gepflegten Rasenteppich kombinieren zu können. Das werden die schwierigen Platzverhältnisse in der WWK-Arena kaum zulassen, wie das letzte Heimspiel des FCA gegen den FC Bayern (2:3) zeigten. Die danach heftige Kritik von Nationalspieler Leon Goretzka am Geläuf hat man natürlich auch in Leipzig vernommen, und deshalb hat Marco Rose sein Personal in den vergangenen Tagen auf die besonderen Anforderungen eingestellt.

"Vor allem nicht rumflennen und sich über den Rasen beschweren, wenn man weiß, was auf einen zukommt", lautet sein Rezept: "Wir dürfen nicht auf den Rasen meckern, dann hast du die falschen Gedanken im Kopf." Vielmehr empfehle er seinen Profis "schlau zu sein und manchmal das richtige Spielmittel wählen". Ausdrücklich keinen Vorwurf für die Platzverhältnisse wollte Rose dem Gastgeber machen: "Wahrscheinlich können sie nichts dafür, denn auch sie wollen auf einem besseren Platz spielen."

RB seit 14 Spielen gegen FCA ungeschlagen

Nach den drei Niederlagen zu Jahresbeginn und dem 2:0-Erfolg am Sonntag gegen Union Berlin geht es für die Sachsen darum, den jüngsten Aufwärtstrend zu bestätigen. "Um den kompletten Turnaround herzustellen, brauchen wir weitere Ergebnisse. Das ist klar", betonte Rose und sagte über den kommenden Gegner: "Augsburg ist eine unangenehme Aufgabe. Egal, wo ich Trainer war, war es immer unangenehm, dort zu spielen. Es ist eine Mannschaft mit fußballerischer Qualität, mit einer guten Idee, mit Physis und einem Publikum im Rücken, das sie auch tragen kann."

Allerdings hat der gebürtige Leipziger diese Hürde oft unbeschadet übersprungen. Nur eines seiner neun Trainer-Duelle gegen den FCA endete mit einer Niederlage, vor drei Jahren gab es mit Mönchengladbach in Augsburg eine 1:3-Pleite. RB Leipzig hat zuletzt am 19. September 2017 in Augsburg verloren (0:1). In den 14 Pflichtspielen seitdem gab es zehn Siege und vier Unentschieden.

Orban wieder in der Startelf

"Wir sind in der Bundesliga ein bisschen in der Jäger-Rolle. Das hat uns in der Vergangenheit meist gut getan", glaubt Kapitän Willi Orban. Der nach fünfmonatiger Verletzungspause zurückgekehrte Abwehrchef soll nach seinem Startelf-Comeback gegen Union auch in Augsburg auflaufen. "Dort wird Willi natürlich anfangen", betonte Rose. Ob die Belastungssteuerung dann auch einen Einsatz am Dienstag im Champions-League-Achtelfinale gegen Real Madrid erlaubt, wird sich zeigen. "Wir werden versuchen, Willi gesund und viel auf dem Platz zu halten", sagte der Coach: "Er hat eine unglaubliche Erfahrung. Wir müssen gucken, wie wir die englische Woche in der Konstellation gemeistert bekommen."

Verzichten muss Rose auf den Malier Amadou Haidara, der mit "leichten Knieproblemen" vom Afrika-Cup zurückkehrte und die Reise nach Augsburg gar nicht erst mitmachte. "Eine leichte Schwellung sagt immer auch etwas aus, dass wir aufpassen müssen", betonte Rose.