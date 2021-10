Roses Respekt vor Ajax: "Geölte Maschine"

Das erste der beiden Gipfeltreffen in Champions-League-Gruppe C zwischen Ajax Amsterdam und Borussia Dortmund ist im Vorfeld vom gegenseitigen Respekt geprägt. BVB-Trainer Marco Rose und Mittelfeldspieler Julian Brandt lobten die Niederländer.

"Ein toller Verein" sei Ajax, betonte Marco Rose einen Tag vor dem Aufeinandertreffen am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker); einer, der über Jahre tolle Spieler gehabt und eine klare Philosophie habe. Und das sieht man auch in der aktuellen Mannschaft, die ebenso wie der BVB nach zwei Champions-League-Spielen sechs Punkte vorweisen kann: "Sie spielen ein 4-3-3 mit viel Ballbesitz und sehr dominant, haben ein gutes Gegenpressing und sind sehr aggressiv gegen den Ball. Das wird eine große Herausforderung."

Der wird sich Borussia Dortmund stellen, verspricht Rose, "weil wir etwas mitnehmen und in der Gruppe bestehen wollen". Welche Lösungen gegen den aggressiven Gegner vonnöten sind? "Durch das hohe Pressing gibt es Räume im Rücken der Abwehr, da brauchen wir Tiefe. Im Zentrum dürfen wir uns nicht viele Kontakte nehmen, da werden wir nicht viel Zeit haben. Und wir brauchen auch Phasen, in denen wir das Spiel etwas beruhigen." Einen möglichen Schlagabtausch, ein Umschaltfestival solle es nach Möglichkeit nicht über 90 Minuten werden: "Wir dürfen es nicht ausarten lassen." Schon gar nicht gegen eine so "geölte Maschine".

Brandt: Kein Austausch mit Götze

Auch Julian Brandt, neben Rose auf dem Podium der Pressekonferenz, versprüht bereits Vorfreude. "Ajax ist sich immer treu geblieben, sie spielen einen sehr attraktiven Fußball und haben eine der besten Jugendarbeiten in Europa. Aus ihren Mitteln holen sie nahezu alles raus, was geht", findet der Mittelfeldspieler und zeigt sich von den beiden überzeugenden Spielen bei Sporting (5:1) und gegen Besiktas (2:0) beeindruckt: "Was sie gerade in der Champions League für einen Fußball spielen, ist herausragend."

Den Austausch mit Kumpel Mario Götze, einst Mitspieler, heute Niederlande-Legionär bei der PSV Eindhoven, hat Brandt im Vorfeld des Spiels nicht gesucht, "Ajax ist aber auch kein Gegner, bei dem viele Fragezeichen stehen". Es überwiegt die Lust aufs Spiel: "Man merkt jedem bei uns an, dass er extrem Bock darauf hat. Es ist für uns extrem wichtig, das Spiel gewinnen zu wollen, aber es ist auch eins, auf das jeder brennt." Mit der Nationalmannschaft hat Brandt 2018 und 2019 bereits zweimal in der Amsterdamer Arena gastiert und weiß: "Da ist komplett Feuer drin und man merkt, wie fußballverrückt die Niederländer sind. Da brauchen wir 100 Prozent unseres Leistungsvermögens."

Zagadou erstmals seit März im Kader

Beim Training am Montag fehlten beim BVB zwar einige Stammspieler wie Brandt, Mats Hummels, Erling Haaland oder Manuel Akanji, das sei aber nur der individualisierten Belastung am zweiten Tag nach dem Ligaspiel gegen Mainz geschuldet, verriet Rose: "Einigen Jungs hat es gut getan, etwas im Kraftraum zu machen. Wir reden oft über die Belastung, da müssen wir genau hinschauen." Ein neuer Verletzter sei nach dem Wochenende nicht dazugekommen. Da Mahmoud Dahoud und Giovanni Reyna weiter fehlten, werden beide wohl auch kein Thema für Amsterdam sein.

Dafür sitzt ein alter Bekannter erstmals wieder mit im Bus: Dan-Axel Zagadou darf erstmals seit seiner Knie-OP im März Kaderluft schnuppern. "Das ist kein Durchbruch, aber er ist dabei. 'Daxo' ist fit, er hat zwei Wochen trainiert", sagt Rose. Der Innenverteidiger soll über die U 23 wieder Spielpraxis bekommen. Und auch Stürmer Steffen Tigges wird wieder im Aufgebot sein.