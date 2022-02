Roses Optionen: Dreierkette, Doppelsechs oder Dranbleiben

Nach der schonungslosen Niederlage gegen Bayer Leverkusen könnte BVB-Trainer Marco Rose reagieren, zum Beispiel mit einer Umstellung der Grundordnung.

Fünf Spiele bestritt Borussia Dortmund im eigentlich gerade erst angebrochenen Kalenderjahr 2022, fünfmal schickte Trainer Marco Rose sein Team im 4-3-3 mit einem Sechser, zwei Achtern und zwei offensiven Außen ins Rennen. Was vor allem beim 5:1-Sieg gegen Freiburg hervorragend funktionierte, steht nach der harten 2:5-Niederlage gegen Bayer Leverkusen allerdings auf dem Prüfstand. Vergleichen lassen sich die Auftritte trotz der sehr ähnlichen taktischen Herangehensweisen nicht, dafür agierten die Gegner zu unterschiedlich. Was gegen den passiven Sport-Club aus dem Breisgau funktionierte, scheiterte gegen die temporeichen Leverkusener krachend.

Das Spiel am vergangenen Sonntag zeigte neben anderen Faktoren die Schwächen der Grundordnung beziehungsweise deren Besetzung auf. Mahmoud Dahoud denkt deutlich offensiver als seine direkten Konkurrenten Emre Can oder Axel Witsel und stand auch gegen Bayer höher, als es ein anderer Sechser wohl getan hätte. Da auch Linksverteidiger Raphael Guerreiro gefühlt häufiger am gegnerischen Strafraum zu finden war als am eigenen, fehlte dem BVB bei Ballverlust oft die Balance. Rechtsverteidiger Thomas Meunier und die beiden Innenverteidiger Manuel Akanji und Dan-Axel Zagadou waren nicht nur in der Szene vor dem 1:2 deutlich in Unterzahl.

Dahoud könnte entlastet werden

Nun wird der kommende Gegner Union Berlin am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht ebenfalls vier oder sogar fünf Profis zum Kontern abstellen, dennoch sind Änderungen an der Grundordnung möglich. Eine Optionen ist eine Rückkehr zur Doppelsechs, mit der Dortmund vor allem zum Ende der Hinrunde häufiger aufgelaufen war. Neben Dahoud, Witsel und Can könnte dort auch Jude Bellingham agieren. Gerade neben Dahoud mit seine Spielmacherfähigkeiten wäre die Variante mit einem zweiten, defensiver denkenden Abräumer eine mit weniger Risiko.

Eine weitere Möglichkeit ist die Umstellung auf eine Dreierkette. Bisher griff Rose auf dieses Mittel vor allem zurück, weil ihm zwischenzeitlich auf beiden Seiten die gelernten Außenverteidiger fehlten. Angesichts der im bisherigen Saisonverlauf nur selten gleichzeitig spielfähigen Innenverteidiger Mats Hummels, Akanji und Zagadou sowie Marin Pongracic als Alternative auf der Bank, wäre das jetzt eine legitime Möglichkeit, um mehr Absicherung zu haben, wenn vor allem Guerreiro den Weg nach vorne sucht.

Auch ganz vorne hat Rose Möglichkeiten, selbst für den Fall, dass Erling Haaland nach seinen Muskelproblemen noch nicht wieder einsatzbereit ist. Gegen Leverkusen machten Steffen Tigges und Youssoufa Moukoko nach ihren späten Einwechslungen auf sich aufmerksam, zusammen erzwangen sie den letzten Treffer der Partie. Gerade gegen die physisch starke Dreierkette von Union könnte Tigges als Stoßstürmer gegenhalten - als zentraler Angreifer einer Dreier-Angriffsreihe oder neben einem spielstarken Stürmer wie Marco Reus, Donyell Malen oder Thorgan Hazard.

Rose könnte also am Sonntag etwas ändern - oder entscheidet er sich doch taktisch fürs Dranbleiben, also auch im sechsten Spiel 2022 fürs Weitermachen im bisherigen System?