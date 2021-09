Roses Hoffnung: "Vielleicht hat er gut gegessen und geschlafen"

Ob mit den fraglichen Erling Haaland und Marco Reus oder doch ohne: Gegen Sporting will Borussia Dortmund in der Champions League nachlegen und "ein klares Signal an die Gruppe senden".

Auf die wichtigste Frage gab es erwartungsgemäß keine Antwort. Ob Stürmerstar Erling Haaland und Kapitän Marco Reus am Dienstag im zweiten Gruppenspiel gegen Sporting (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auflaufen können, ist weiter offen und eher fraglich. "Bei Marco und Erling müssen wir schauen, es wird eng", sagte Trainer Marco Rose am Montag, das Abschlusstraining findet erst am späten Nachmittag statt: "Marco ist gestern gelaufen, Erling tut es noch richtig weh. Aber vielleicht hat er ja gut gegessen, geschlafen und regeneriert, und es geht doch schneller."

Immerhin, eine neue Option ist greifbar, Julian Brandt könnte tatsächlich schon in den Kader zurückkehren: "Jule hat gestern voll trainiert. Wenn das heute nochmal funktioniert, ist er eine Option." Giovanni Reyna sei dagegen noch nicht wieder im Teamtraining, die Rückkehr des US-Amerikaners ist ohnehin erst für die kommende Länderspielpause avisiert.

Sollten also mit Haaland und Reus die wohl wichtigsten Offensivakteure des BVB ausfallen, wäre das natürlich ein schweres Handicap, das bewies auch der Auftritt bei Borussia Mönchengladbach am Samstag. "Das war unserem Offensivspiel anzumerken, wir hatten zu wenig Durchschlagskraft. Wenn Topspieler ausfallen, macht das immer etwas mit einer Mannschaft", bestätigte Rose, wies aber erneut auf die fehlende Reaktionszeit hin: "Das ist über Nacht über uns hineingebrochen."

Bei allem Talent ist das noch eine andere Nummer. Rose über Moukoko

Nun konnte sich das Trainerteam etwas länger darauf vorbereiten, eine Struktur im Spiel zu finden, "die uns torgefährlicher macht als in der ersten Halbzeit in Mönchengladbach". Nach der Pause sei es schon besser gewesen. "In der zweiten Halbzeit haben wir als Team gut reagiert", sagte Rose und wurde in dieser Einschätzung von Innenverteidiger Manuel Akanji unterstützt: "Das war eine gute Leistung in der zweiten Halbzeit. Wir haben versucht, den Ausgleich zu machen, die Einstellung war die richtige."

Bei einem Ausfall von Haaland stellt sich die Frage nach seinem Ersatz ganz vorne. In Mönchengladbach überzeugten weder Youssoufa Moukoko noch Donyell Malen. Das junge Toptalent schätzt Rose, weiß aber auch: "Er muss in der Bundesliga spielen, das braucht er in regelmäßigen Abständen. Wir sehen, dass er erst 16 ist und noch Zeit braucht, bei allem Talent ist das noch eine andere Nummer."

Rose nimmt Malen auch in die Verantwortung

Malen dagegen müsse "sich weiter reinhauen, positiv bleiben und da weitermachen, wo er angefangen hat". Beim Niederländer "müssen wir die Geduld haben, aber natürlich auch die Forderung stellen, dass er in so einer Situation Verantwortung da vorne übernimmt. Wir brauchen ihn mit Tiefenläufen, Eins-gegen-eins-Aktionen und seinem starken Abschluss", sagt der Trainer und hofft auf das Premierentor, dass "irgendwann mal der Erste durchrutsch, das brauchst du als Stürmer". Weitere Möglichkeiten ganz vorne seien Thorgan Hazard und sogar Reus, sofern er rechtzeitig fit wird.

Gegen den portugiesischen Meister, dessen Start in die Gruppenphase mit einer 1:5-Heimniederlage gegen Ajax Amsterdam gründlich misslang, will der BVB nachlegen, fordert Rose: "Es geht darum, die nächsten drei Punkte zu holen und ein klares Signal an die Gruppe zu senden." Dem Gegner attestiert der Coach "gute Fußballer, eine klare Struktur im Spiel gegen und mit dem Ball und ein gutes Raumgefühl" und nennt explizit Neuzugang Pablo Sarabia, der von PSG kam und Paulinho als Zielspieler.