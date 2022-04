Roses Forderungen: Mehr Physis, mehr Tempo, mehr Zweikämpfe

Nach Leipzig ist vor Stuttgart, BVB-Trainer Marco Rose spricht in der Saison-Endphase aber vor allem grundsätzliche Probleme in Dortmund an.

Am Mittwochabend saß Marco Rose vor seinem Endgerät, betrachtete aufmerksam das Viertelfinale in der Champions League und war beeindruckt davon, "welche Physis, welches Tempo in Villareal von beiden Mannschaften auf dem Platz war, wie gut Villarreal das über weite Strecken gemacht hat". Beim 1:0-Sieg bewiesen die Spanier, wie ein starker Gegner mit Kombination aus körperlichen und spielerischen Elementen zu knacken ist. "Und dort", sagt Rose mit Blick auf den BVB, "sehen wir uns ja alle. Die Ansprüche haben wir."

Rose kündigt Kaderveränderungen an

Allerdings klafft in dieser Saison eine deutliche Lücke zwischen diesem durchaus auch auf Potenzial beruhenden Anspruch und der Umsetzung gerade auf Top-Niveau. "Ich bin Anfang der Saison gefragt worden, ob ich mit der Mannschaft große Ziele angreifen will. Ja! Daran hat sich auch nicht sonderlich viel geändert", führt Rose aus. Es sei ihm und dem Team aber "aufgezeigt worden, dass wir bei Kaderstruktur und Spielfähigkeit im Drei-Tages-Rhythmus Nachholbedarf haben". Das wird Folgen haben: "Wir haben in den letzten Wochen für uns festgestellt, dass wir im Sommer versuchen wollen, den Kader ein Stück weit zu verändern und an bestimmten Stellschrauben zu drehen."

"Grundsätzlich", betont der Coach "ist das Vertrauen zu meiner Mannschaft vorhanden, das sind meine Jungs. Auf der einen Seite ist es wichtig, dass ich ihnen das Vertrauen gebe und ich traue ihnen das auch zu, aber ich muss natürlich auch einfordern". Und an der Umsetzung hapert es regelmäßig: "Wir haben es zu selten nachgewiesen. Wir können es grundsätzlich liefern, müssen es aber auch machen - nicht nur 20, 25 Minuten oder mal ein Spiel, sondern regelmäßig alle drei Tage." Und dazu gehöre, "dass ich mich ständig überwinden kann, in jedem Training daran arbeite, diese Fähigkeiten entwickle und sie nutze und einbringe und nicht, dass ich in Spielen weniger mache oder wegbreche, wenn irgendetwas passiert".

Rose: "Wir alle müssen uns auf ein neues Niveau bringen"

Das sei genau der Kampf, "mit unserem Kopf, mit unserem Körper". Und dafür brauche es eben Veränderung: "Wir alle müssen uns auf ein neues Niveau bringen, wenn wir eine Chancen haben wollen. Aber wir haben genug Spieler, die es leisten können." Gegen Leipzig im letzten Heimspiel allerdings sah man davon erneut zu wenig, dabei findet Rose: "Wir haben genug Erfahrung und genug Nationalspieler auf dem Platz gehabt, die das Heft in die Hand nehmen und sich wehren können." Dementsprechend aber "müssen wir arbeiten und agieren, uns hinterfragen." Da sei es völlig richtig, dass die Frage gestellt werde, warum es gegen Leipzig nur 20 Minuten funktioniert hat.

Denn nach dem guten Start gab es den Rückfall in ein bekanntes Muster. "Dann passieren in dieser Saison immer wieder Dinge, die wir vermeiden sollten. Wir geraten über einen einfachen Fehler in Rückstand, auch das ist Teil unserer Geschichte dieses Jahr. Für die Ansprüche, die wir haben, machen wir zu viele Fehler, die zu leichten Toren führen. Das passiert uns immer wieder", sagt Rose und führt weiter aus: "Nach dem 0:2 reagieren wir falsch. Es war Teil des Plans, auch mal einen langen Ball über die Kette von Leipzig zu spielen, aber nicht ständig und in den richtigen Momenten. Wir hatten zu viele lange Bälle, zu viel Unruhe in unserem Spiel, zu wenig Klarheit."

Und, vor allem gegen einen Gegner wie RB, "zu wenig Physis, zu wenig Tempo, zu wenig Zweikampf", findet der Coach: "Das sind alles Dinge, die wir in guten Spielen und guten Spielphasen schon auf den Platz gebracht haben, aber selten konstant genug. Auch das haben wir schon oft besprochen."

In der Woche vor der Länderspielpause bei den Partien gegen Bielefeld, in Mainz und Köln habe das Team "spielerisch nicht geglänzt, aber gegen schwierige Gegner alle Aufgaben abgearbeitet", findet Rose: "Dort immer wieder die richtige Mischung zu finden, vor allem aber mal in den grundsätzlichen Themen 90 Minuten abzuarbeiten, bei uns zu bleiben und Borussia-Dortmund-like den Fußball nicht außer Acht zu lassen, das fällt uns schwer." Und da sieht er sich auch selbst in der Pflicht: "Ich soll Teil der Lösung sein, ich bin als Cheftrainer verantwortlich dafür, die Dinge zu verbessern und auf den Weg zu bringen. Und wenn wir das nicht konstant hinbekommen, ist klar, dass ich auch die Verantwortung dafür trage."

"Nur noch schön spielen, das wird auf Topniveau nicht mehr funktionieren"

Die Ansatzpunkte sind klar, die Umsetzung auch: "Ein Teil davon ist Training und die Videoanalyse, auch das haben wir wieder gemacht. Dazu gehört es aber auch, die Fähigkeit zu haben, viel zu laufen, viel zu sprinten, viele Zweikämpfe tatsächlich zu führen und da bin ich wieder beim Thema Haltung." Einstellung, Mentalität oder eben Haltung, es ist ein altbekannter Kritikpunkt in Dortmund, weiß er: "Das ist ein Punkt, auf den man sich einlassen muss, immer wieder, immer wieder. Dorthin entwickelt sich der Fußball. Wenn wir dort nicht aufpassen, kann es passieren, dass wir in Teilbereichen den Anschluss verlieren. Nur noch schön spielen, das wird auf Topniveau nicht mehr funktionieren."

Den ersten Schritt dahin soll sein Team im Spiel beim VfB Stuttgart am Freitagabend machen (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Die Schwaben, findet Rose, haben "sich mehr als stabilisiert, sie können eine unglaubliche Wucht nach vorne entwickeln, haben viel Power und viel Tempo".

Rose rechnet mit Bellingham und Haaland

Felix Passlack und Nico Schulz sollen nach ihren muskulären Verletzungen in der kommenden Woche einsteigen, fehlen beim VfB also noch. Jude Bellingham konnte wegen eines Pferdekusses "wenig bis gar nicht trainieren", der Brite wird aber im Abschlusstraining erwartet und sollte den Sprung in den Kader schaffen. Das gilt auch für Erling Haaland, dessen aus dem Länderspiel lädierter Knöchel sei "okay, nicht perfekt".