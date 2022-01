Roses Forderung: "Nicht die Klischees bedienen, die auf uns einprasseln"

Borussia Dortmund steht vor der Bundesliga-Partie bei der TSG Hoffenheim unter Druck. Das DFB-Pokal-Aus kann der BVB zwar nicht mehr korrigieren, wohl aber den verheerenden Eindruck, den die Mannschaft von Trainer Marco Rose beim FC St. Pauli hinterließ. Die Hoffnung ruht auf einem potenziellen Rückkehrer.

Marco Rose dürfte sich seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu Borussia Dortmund häufiger gefühlt haben, als sitze er seit dem vergangenen Sommer im ersten Wagen einer gigantischen Achterbahn. Lob und Kritik liegen beim BVB häufig nah beieinander - allerdings geben die Dortmunder durch ihre teils gravierenden Leistungsschwankungen auch regelmäßig Anlass dazu, die Zwischenbeurteilung anzupassen.

Aus zwei Wettbewerben - der Champions League und dem DFB-Pokal - ist der BVB bereits ausgeschieden. Die Titelhoffnungen beschränken sich somit auf die Europa League, in die der BVB als Gruppendritter der Königsklasse abstieg, und die Bundesliga. Angesichts von sechs Punkten Rückstand auf den FC Bayern dürfen sich die Borussen hier allerdings nicht mehr viele Punktverluste erlauben.

"Schwach" fand Rose seine Mannschaft - auf schärfere Worte verzichtete er

Sowohl für die mittelfristige Meisterschaftsperspektive als auch für die kurzfristige Stimmungslage ist es deshalb von immenser Wichtigkeit, dass die Rose-Mannschaft am Samstag bei der TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) den verheerenden Eindruck korrigiert, den sie am Dienstag in Hamburg hinterließ. Sonst droht die imaginäre Achterbahn weiter ungebremst ins Tal zu sausen.

"Die Enttäuschung", sagte Rose am Freitag, "ist nach wie vor groß. Aber am Samstag steht ein anderer Wettbewerb an. Das bedeutet, wir müssen den Fokus wieder auf die neue Aufgabe lenken. Auf Dinge, die wir besser machen wollen - und die wir auch schon besser gemacht haben." Der 45-Jährige fügte an, die Art und Weise, mit der sein Team in Hamburg ausgeschieden sei, sei "schwach" gewesen. Das habe er auch seinen Spielern gesagt.

Auf schärfere Worte allerdings verzichtete der BVB-Trainer, der jedoch einen klaren Auftrag formulierte: Am Ende seiner Ausführungen vor der Mannschaft nach dem Pokal-Aus habe die "Forderung" gestanden, "an den Dingen zu arbeiten, nachhaltiger und konstanter zu werden - denn wir haben alle festgestellt, dass uns das Thema schon eine ganze Weile beschäftigt". Es sei die gemeinsame Aufgabe, "es zu schaffen, die Klischees, die auf uns zu einprasseln, nicht ständig zu bedienen" - und die Abstände zwischen den Leistungsdellen größer werden zu lassen.

Dahoud-Entscheidung soll am Freitag fallen - Trio fällt aus

Einer, der dabei mithelfen soll, ist Mahmoud Dahoud, der am Dienstag aufgrund von muskulären Beschwerden passen musste und in der Zentrale schmerzlich vermisst wurde. Am Donnerstag war der Nationalspieler teilweise ins Training zurückgekehrt, im Abschlusstraining am Freitag soll geklärt werden, inwieweit ein Mitwirken Sinn ergebe. "Die Hoffnung ist, dass er morgen dabei ist", sagte Rose, der gegen Hoffenheim Stand jetzt lediglich auf Emre Can (Muskelfaserriss), Giovanni Reyna (Trainingsrückstand) und Mateu Morey (Aufbautraining) verzichten muss.