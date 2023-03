Roses Forderung bei der brisanten Rückkehr: "Dürfen Greg nicht warmschießen"

RB Leipzig ist nach dem Sieg gegen Frankfurt weiterhin mittendrin im Kampf um die Champions-League-Plätze. Für Trainer Marco Rose ist das Gastspiel beim BVB von besonderer Bedeutung.

Es ist für Marco Rose eine Reise in die Vergangenheit und für RB Leipzig ein richtungsweisendes Spiel für die Zukunft: Nur mit einem Auswärts-Coup am Freitag im Bundesliga-Spitzenspiel bei Borussia Dortmund würde sich der Tabellenvierte die Hoffnung erhalten, doch noch in den Titelkampf eingreifen zu können. Ansonsten droht ein Abrutschen aus den Champions-League-Plätzen, die für Leipzigs Weiterentwicklung und Transferpolitik von elementarer Bedeutung sind.

Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dort zerlegt wurde. Marco Rose über seine Zeit beim BVB

"Wir brauchen eine Top-Leistung, eine mutige Leistung. Wir müssen unsere Aufgaben gegen ihre Wucht erledigen, aber auch selbst nach vorn spielen", forderte Rose, der in der vergangenen Saison nach nur einem Jahr sein Gastspiel in Dortmund beenden musste. Groll hegt 46-Jährige deshalb aber nach eigenen Angaben keinesfalls. Auch wehrte er sich bei der Pressekonferenz am Donnerstag gegen einen Fragesteller, der seine Mission beim BVB als "unvollendete Zeit" tituliert hatte.

"Wenn es vorbei ist, ist es vollendet", entgegnete Rose und analysierte rückblickend: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dort zerlegt wurde. Ich und mein Trainerteam haben versucht, Dinge anzuschieben, und ich glaube, dass uns das auch gelungen ist. Am Ende haben sich ein paar Dinge so gefügt, dass ich nicht mehr Trainer bin." Er habe in der vergangenen Saison, die er als Vizemeister, aber auch mit unerwarteten Enttäuschungen in der Champions League und im DFB-Pokal abschloss, eine "große Arbeitszufriedenheit" genossen und werde am Freitag "in dem Stadion sein, in dem ich ein Jahr Trainer sein durfte mit richtig guten Erinnerungen".

Lob für Dortmunds Defensivreihe

Für die aktuelle Erfolgsserie der 2023 in neun Pflichtspielen siegreichen Dortmunder hat Rose plausible Erklärungen: "Sie haben eine tolle Serie hingelegt, daraus viel Selbstvertrauen gezogen. Sie haben eine Menge individuelle Qualität und gute Neuverpflichtungen, die sich nach und nach an den BVB gewöhnt haben." Die Nationalspieler Niklas Süle und Nico Schlotterbeck nannte Rose dabei an erster Stelle, aber auch den im Winter von Union Berlin geholten Außenverteidiger Julian Ryerson. "Ein Mentalitätsspieler, der auch kicken kann", so Rose.

Von seinem eigenen Personal erwartet Rose einen couragierten und vor allem effektiven Auftritt vor dem Tor von BVB-Keeper Gregor Kobel: "Wir müssen Greg beschäftigen, der in herausragender Form ist und ihnen viele Punkte festgehalten hat. Wir dürfen ihn nicht warm schießen, sondern müssen die Ecken mit einer gewissen Schärfe treffen." Leipzig hat die drei letzten Pflichtspiele gegen den BVB gewonnen, unter anderem auch am 2. April 2022 in Dortmund mit 4:1, als Rose noch auf der gegnerischen Trainerbank saß. "Es war eine sehr effektive Leistung von Leipzig, jeder Konter war ein Tor. Das war ein für uns sehr unangenehmes Erlebnis", sagte Rose im Rückblick, in der Analyse aufs morgige Spiel wolle er diese Partie aber nicht einbeziehen.

Nkunku nach "guter Trainingswoche" wohl in der Startelf

Christopher Nkunku wird aller Voraussicht nach erstmals wieder nach seiner Verletzungspause in der Startelf stehen. Nachdem der von einem Außenbandriss genesene Franzose zuletzt dreimal eingewechselt wurde, bescheinigte ihm der Trainer eine "gute Trainingswoche. Wir haben ihn gut integriert. Und irgendwann ist der Tag da, wo wir die Qualität von Christo von Beginn an auf dem Feld haben wollen". Dies dürfte am Freitag der Fall sein. Dagegen muss sich Dani Olmo (Muskelfaserriss im Oberschenkel) noch in Geduld üben. Der Spanier soll in der nächsten Woche ins Mannschaftstraining einsteigen und ist möglicherweise im Heimspiel gegen Mönchengladbach oder im Champions-League-Achtelfinale bei Manchester City ein Comeback-Kandidat.

Gesperrter Laimer fehlt im Spitzenspiel

Verzichten muss Rose zudem auf den gelb-gesperrten Konrad Laimer, der im Sommer ablösefrei zum FC Bayern wechseln wird. Seine Position im RB-Kader wird der am Wochenende verpflichtete Nicolas Seiwald von RB Salzburg übernehmen, den Rose und vor allem sein Assistent Alexander Zickler aus ihren Salzburger Zeiten kennen. "Er war da schon in der U 12 bei Alex. Es war bei Nicki nicht immer klar, dass der Weg dorthin geht, wo er jetzt ist. Er hat sich das alles hart erarbeitet mit einer unglaublichen Mentalität und einem sehr großen Willen", urteilte Rose über den Neuzugang, der für eine festgeschriebene Ablöse von gut 20 Millionen Euro aus seinem bis 2026 datierten Vertrag beim einstigen Schwesterklub ausgelöst wurde.

Auch deshalb widersprach Rose Vorwürfen, dass RB im Werben um Salzburger Spieler ein Privileg eingeräumt würde. "Das ist ein Ammenmärchen", so der Coach: "Der Verein macht von einer Ausstiegsklausel Gebrauch, die auch jeder andere Verein hätte ziehen können, wenn sich der Spieler für diesen Verein entschieden hätte."